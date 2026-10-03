¿Se va de viaje? Estos cinco gadgets pueden evitar más de un dolor de cabeza en la semana de receso

Con la semana de receso a la vuelta de la esquina, muchas familias aprovechan este periodo de descanso para salir por carretera, tomar un vuelo o simplemente pasar varios días fuera de su casa. En esos viajes, el celular suele terminar sirviendo como mapa, cámara, billetera, centro de entretenimiento y medio de comunicación.

Sin embargo, no es el único dispositivo que puede resultar útil en vacaciones, ya que existen accesorios pequeños que pueden solucionar problemas cotidianos, desde quedarse sin batería durante una caminata hasta encontrar rápidamente una maleta o cargar varios equipos con un solo enchufe.

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¿Qué gadgets vale la pena llevar de viaje?

Una batería portátil sigue siendo uno de los accesorios más útiles, especialmente en ocasiones en las que va a estar fuera de su alojamiento todo el día. Antes de comprar una, siempre es recomendable revisar tanto la potencia de carga como la capacidad.

Si usted va a viajar en avión, tenga en cuenta que los powerbanks deben transportarse en el equipaje de mano y no dentro de la maleta facturada, pues son considerados baterías de litio de repuesto.



Otro dispositivo que puede resultar práctico es un localizador bluetooth para su equipaje. Estos pequeños accesorios pueden guardarse dentro de una maleta, mochila o bolso y permiten consultar su ubicación desde el celular. La opción más popular, sin duda, es el AirTag, compatible únicamente con el ecosistema Apple, sin embargo hay también opciones para Android de distintos presupuestos.

Si viaja con más de un dispositivo, un cargador multipuerto puede evitar llevar un adaptador diferente para cada celular, reloj, tablet o audífono. Si su destino está fuera de Colombia, también conviene verificar previamente qué tipo de tomacorriente se utiliza y si será necesario un adaptador internacional.

Blu Radio - AFP

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¿Qué gadgets llevar para entretenerse durante un viaje largo?

Unos audífonos inalámbricos pueden ser especialmente útiles en vuelos o recorridos de varias horas y, en vez de buscar el modelo más costoso, lo más útil a revisar es la duración de la batería, la comodidad y la cancelación de ruido si la considera necesaria.

Si viaja con niños, una tablet puede ofrecerles películas, libros, juegos y contenidos educativos en un solo equipo con una pantalla considerablemente mayor que la de un celular. Al seguramente tener dificultades para encontrar una conexión a internet estable en el trayecto, lo recomendable es descargar todo antes de salir.

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Para vacaciones con caminatas, playa, bicicleta o actividades al aire libre, una cámara de acción también puede ser útil para quien realmente vaya a utilizarla. Su ventaja frente al celular está en que es más resistentes, compacta y está preparados para grabar mientras se realizan determinadas actividades.

¿Qué revisar antes de comprar tecnología para las vacaciones?

No todos estos productos son necesarios en todos los viajes. Una familia que pasará varias horas en carretera tendrá prioridades distintas a alguien que estará caminando todo el día o tomando varios vuelos.

Ante la temporada de vacaciones que supone la semana de receso en Colombia, tiendas de retail como Alkomprar recomiendan definir primero las actividades que se realizarán y elegir los equipos en función de las necesidades reales del viaje, en lugar de llenar la maleta con accesorios que probablemente no se utilizarán.

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“Hoy existen dispositivos muy asequibles que permiten mantenernos conectados, entretenernos durante los desplazamientos, registrar nuestros momentos y contar con herramientas útiles sin necesidad de llevar demasiados equipos. La recomendación es identificar las actividades que se realizarán durante el viaje y elegir aquellos productos que realmente aporten comodidad y respondan a las necesidades de cada familia”, señaló Natalia Aguirre, directora de Mercadeo de la compañía.

Antes de salir, pruebe cargadores y cables, descargue contenido para usar sin conexión, actualice sus mapas y compruebe que todos los equipos tengan suficiente batería. En vacaciones, muchas veces resulta más útil llevar cinco accesorios que realmente resuelvan algo que llenar la maleta de gadgets que solo van a ocupar espacio.