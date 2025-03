¿Sin plata para los servicios? esta es la nueva plataforma que le deja pagarlos a crédito

Una nueva aplicación que promete transformar la manera en que los usuarios gestionan sus pagos mensuales de facturas y tiene como objetivo ofrecer a más de 800,000 usuarios la posibilidad de pagar sus facturas de servicios esenciales de manera rápida y sencilla, sin necesidad de desplazarse a oficinas o puntos de pago y, lo mejor, a crédito.

La plataforma surgió de una colaboración entre las compañías Fintech Monet y Refácil y, mediante el uso de los préstamos personales disponibles en la plataforma, los usuarios podrán hacer frente a sus compromisos financieros de forma práctica y eficiente.

"Esta funcionalidad combina conveniencia, rapidez y accesibilidad, permitiendo realizar recargas móviles, compras digitales y pagos de facturas de forma segura y eficiente”, explica Daniel Arango, Gerente de producto de Monet. Según Arango, la iniciativa está diseñada para hacer que las operaciones financieras diarias sean más accesibles y menos complicadas para los usuarios.

El servicio abarca una amplia variedad de facturas, que incluyen servicios esenciales como agua, electricidad, gas, televisión y teléfono, entre otros. Esta solución ha sido especialmente valorada por usuarios que enfrentan plazos ajustados para el pago de sus facturas. Ruth Eneida Ortega Guerra, usuaria frecuente de la aplicación, comenta: “Uso con frecuencia la aplicación para pedir préstamos y con esta nueva opción de pago de facturas a crédito me van a permitir pagar el agua sin que me la corten, ya que la factura se vence antes de finalizar el mes, que es cuando me recibo mi salario. Además, me hacen reportes positivos".

Publicidad

Los más de 700,000 pequeños y medianos comercios en el país también se beneficiarán, ya que podrán reducir el uso de efectivo y mejorar su gestión financiera. La integración de un sistema de confirmación instantánea de transacciones les permitirá administrar sus recursos de manera más eficiente, reduciendo la incertidumbre en sus operaciones diarias. Según Baudo Pineda, CEO de Refácil:

Además de ser una innovación en el panorama fintech del país, esta solución se alinea con los objetivos de inclusión financiera. Los usuarios que utilicen la aplicación para pagar sus facturas recibirán reportes positivos para las centrales de riesgo, lo que les permitirá mejorar su historial crediticio. Esto es particularmente relevante para aquellos que, aunque hayan tenido reportes negativos en el pasado.

En resumen, la aplicación ofrece una propuesta integral que no solo facilita los pagos de facturas, sino que también promueve la inclusión financiera, un aspecto clave para fortalecer el acceso de los ciudadanos a servicios financieros en el futuro.

¿Cómo funciona?

Publicidad

● Ingresar la referencia de pago: Desde la app de préstamos (Monet - Créditos Online) seleccionar la opción de "Pago de facturas" e ingresar la referencia o número único de la factura.

● Consultar el valor: La plataforma realiza automáticamente una consulta al proveedor del servicio y muestra el valor exacto a pagar.

● Realizar el pago: Puede pagarse la factura utilizando el cupo de crédito, Así, no tiene que preocuparse si no tiene el efectivo en ese momento.

Principales beneficios:

● Ahorro de tiempo: Los usuarios podrán gestionar sus pagos desde cualquier lugar, sin necesidad de largas filas, y tiempos de desplazamiento.

● Accesibilidad financiera: Las transacciones pueden realizarse utilizando el cupo de crédito disponible, lo que es ideal para quienes necesitan flexibilidad en sus pagos.

● Centralización de servicios: Todo se maneja desde la app, lo que permite a los usuarios mantener un control claro de sus finanzas y un registro detallado de sus movimientos.

● Comodidad y seguridad: Cada operación está diseñada para ejecutarse de manera rápida y segura, protegiendo los datos del usuario y reduciendo los riesgos asociados con pagos físicos.