Tecnología, moda y electrodomésticos, los más vulnerables a fraude digital en el retail

El comercio electrónico en América Latina sigue creciendo a pasos acelerados, pero este avance también atrae la atención de los ciberdelincuentes. En Colombia, el retail enfrenta nuevos desafíos para garantizar ventas seguras y evitar pérdidas millonarias que afectan la rentabilidad y la confianza del consumidor.

De acuerdo con la compañía Koin, el fraude digital puede representar hasta el 50 % de la rentabilidad de un negocio. Para el sector, la exposición es alta y requiere estrategias de prevención cada vez más sofisticadas.

Categorías con mayor riesgo

Los datos recopilados por Koin revelan que tres categorías concentran la mayoría de los intentos de fraude: tecnología, moda y calzado, y electrodomésticos.

“En Koin, desde 2020 venimos desarrollando soluciones antifraude para el retail, que hoy representa el 30% de nuestros clientes. Durante este tiempo hemos identificado que los productos tecnológicos concentran cerca del 35% de los intentos de fraude, debido a su alto valor y facilidad de reventa; la categoría de moda y calzado representa alrededor del 25%, especialmente en temporadas de descuentos y liquidaciones; y los electrodomésticos y electrónicos alcanzan un 20%”, explicó Alejandro Móron, Fraud Prevention Director de Koin.



Fechas críticas para el retail

Los eventos de alto consumo como Black Friday o Cyber Monday también se convierten en escenarios de riesgo. “Aunque haya más intentos de fraude en números absolutos, el riesgo relativo para cada compra individual es más bajo porque el volumen de ventas legítimas es muchísimo mayor. El mayor riesgo son los falsos positivos (clientes mal rechazados)”, advirtió Móron.

Hoy encontramos tres grupos de retailers, los primeros son los que colocan la estrategia antifraude como algo secundario/inexistente: no saben cual es su tasa de rechazo o confunden el rechazo bancario con antifraude, tampoco saben cual es su tasa de fraude y la confunden con su tasa de contracargo; los segundos son los que simplifican la estrategia antifraude y tienden a friccionar innecesariamente a todos los clientes (con fotos, documentación, tokens) y hacen procesos manuales que no escalan, son ineficientes y costosos. Los terceros son los que ya dieron el paso y hoy contratan estos servicios a compañías como Koin confirma Morón.

Errores frecuentes y recomendaciones

Entre los errores más comunes en el retail destacan la falta de capas de autenticación, procesos manuales de aprobación y ausencia de monitoreo continuo.

“El fraude no solo implica un riesgo financiero, también genera desconfianza en el consumidor y eleva la tasa de abandono. En Koin hemos identificado que el 60% de los compradores cuya transacción legítima es rechazada no vuelve a intentarlo”, agregó el directivo.

Koin combina Inteligencia Artificial, Machine Learning y análisis en tiempo real para diferenciar transacciones legítimas de intentos de fraude. Con estas herramientas, empresas como Frávega han logrado reducir sus índices de fraude a la mitad y aumentar 15 puntos su tasa de aprobación.

El desafío, concluye la compañía, está en equilibrar la prevención con la experiencia del cliente, para proteger los ingresos y fidelizar a los consumidores.