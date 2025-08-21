Tecnología X-TAP: el módulo híper avanzado de medición corporal de HUAWEI

El universo de los relojes inteligentes da un nuevo paso en Colombia con la llegada del HUAWEI WATCH 5, un dispositivo que no solo destaca por su diseño elegante, sino también por integrar tecnología de vanguardia enfocada en la salud del usuario. Este modelo, inspirado en la filosofía “Fashion Next” de la marca, combina estilo con funcionalidad avanzada, convirtiéndose en una herramienta clave para quienes buscan monitorear su bienestar en tiempo real.



El revolucionario módulo X-TAP

Lo más llamativo de este lanzamiento es la incorporación del módulo X-TAP, un sistema de sensores nunca antes visto en la industria de los wearables. Esta tecnología, desarrollada exclusivamente por HUAWEI, permite obtener un análisis detallado de la condición física del usuario desde la yema de los dedos en apenas 60 segundos. La lectura se realiza mediante tres sensores especializados, un electrocardiograma (ECG), un sensor de presión y un PPG (fotopletismógrafo), colocados en el lateral del dispositivo.

A diferencia de otras soluciones disponibles en el mercado, este sensor aprovecha una zona corporal con alta concentración de capilares para lograr mayor precisión en las mediciones, minimizando posibles errores causados por factores externos como tatuajes, el tono de piel o el vello corporal.

Con solo mantener presionado el botón negro lateral durante tres segundos, se activa la función “Panorama de mi Salud”, que recoge y analiza 11 parámetros vitales.

Entre los datos que el HUAWEI WATCH 5 puede medir se encuentran: frecuencia del pulso, nivel de oxígeno en sangre (SpO2), temperatura de la piel, estrés, rigidez arterial, estado emocional, ondas de pulso, variabilidad del ritmo cardíaco, calidad del sueño, salud pulmonar y electrocardiograma para la detección temprana de arritmias. Toda esta información se gestiona a través del renovado sistema HUAWEI TruSense, que convierte el reloj en una especie de asistente médico de bolsillo.



Lo dicen las cifras oficiales

Según un estudio reciente publicado en SALUDATA, de la Secretaría Distrital de Salud, mantener un monitoreo constante del estado físico y adoptar hábitos saludables, podría reducir hasta en un 50% las muertes prematuras por enfermedades crónicas antes de los 70 años. Esto da aún más relevancia a dispositivos como el WATCH 5, que buscan empoderar a los usuarios para que tomen decisiones informadas sobre su salud.

Además de su enfoque en el bienestar, el HUAWEI WATCH 5 ofrece opciones de personalización y precios variados. El modelo de 42mm está disponible desde $1.699.900 COP, en colores como Verde con correa de fluoroelastómero, Beige o Blanco con correa compuesta de caucho y piel, y Oro Rosa con correa de titanio. La versión de 46mm viene en tonos como Negro, Morado y Plata, con diferentes materiales de correa.

HUAWEI también propone combos promocionales: por $1.300.000 COP adicionales, puedes llevarte un segundo reloj, o adquirir unos HUAWEI FreeClip o FreeBuds 6 por $400.000 COP más. Estos productos están disponibles en su sitio web oficial y en la Tienda de Experiencia en el Centro Comercial Plaza Central.

