Cuéntalo: Los desgarradores testimonios de mujeres abusadas en todo el mundo

Tengo 22 años y estoy embarazada. Voy a la casa de mi ex pareja xq dijo q me pagará la pensión q debe de nuestro hijo mayor. Me da 39 puñaladas, intenta descuartizarme, me entierra en el patio y me prende fuego.



Lo cuento yo porque Claudia Yáñez Méndez ya no puede.

#Cuéntalo