Twitter activa herramientas para controlar el matoneo o usuarios abusivos

Para los usuarios de Twitter es usual ver cómo algunas "arrobas" que no están plenamente identificadas, que no suponen una personal real, insulten, maltraten, y/o compartan contenido sensible a otros sin control alguno. Además, cuentas falsas o 'bots' que usan las empresas, políticos, activistas de cualquier tipo, para hacer 'spam' o contenido basura, para hacer tendencias o manipular la conversación en esta red.

Publicidad

Para poner en manos del usuario el control de lo que ve y cómo lo ve, Twitter anunció nuevas opciones para evitar que estos tuits o mensajes aparezcan dentro de su línea de tiempo, y seleccionó las siguientes opciones para hacer los filtros. Normalmente, se pueden detectar por estas mismas catergorías las cuentas falsas:

- Que no sigues.

- Que no te siguen.

Publicidad

- Con una cuenta nueva.

- Que tienen una foto de perfil predeterminado.

Publicidad

- Que no tienen su correo electrónico confirmado.

- Que no tienen su número de teléfono confirmado.

Para acceder a la opción, se debe ingresar a la pestaña Notificaciones, seleccionar Configuración y activar las casillas con los filtros deseados, en iOS y Android, explicó Twitter.



Publicidad

Los usuarios también pueden silenciar notificaciones relacionadas con determinadas palabras y frases, así, los también llamados 'trolls' pueden estar destinados a desaparecer, al menos de los contenidos que el usuario decide ver.

Publicidad

En Colombia existe desde hace varios años un debate sobre la influencia que pueden ejercer las redes en cuanto a lo público, la política, las movilizaciones sociales, y siempre ha estado atado al volúmen de menciones, que no siempre está sujeto a la opinión publica sino a estos "ejércitos" de máquinas que suplantan personas.

Si las redes fueran el termómetro real de lo que piensan los ciudadanos, en lo electoral por ejemplo, Antanas Mockus hubiera sido presidente de Colombia y Donald Trump no sería el actual mandatario de los Estados Unidos.