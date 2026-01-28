Validación de identidad por WhatsApp: así funciona el nuevo modelo que llega al sector financiero

La digitalización de los servicios financieros en Colombia continúa avanzando con nuevas herramientas que buscan simplificar los procesos para los usuarios. Una de ellas es la validación de identidad a través de WhatsApp, una modalidad que empieza a ganar terreno en el sector y que ya está siendo implementada por empresas especializadas como Become Digital, enfocada en soluciones de verificación digital y prevención de fraude.

La propuesta se basa en el uso de WhatsApp Flows, una funcionalidad que permite realizar procesos guiados dentro del mismo chat, sin redirigir al usuario a otras plataformas o aplicaciones. En un país donde esta red social es uno de los principales canales de comunicación, la iniciativa apunta a reducir la fricción en trámites como la apertura de cuentas o la contratación de productos financieros, uno de los puntos donde más se presentan abandonos.

Desde Become Digital explican que el sistema permite ejecutar validaciones de identidad en tiempo real, incluyendo revisión de documentos y controles biométricos, manteniendo los estándares de seguridad exigidos para sectores regulados. El proceso se realiza sin que el usuario salga de la conversación, lo que agiliza los tiempos y mejora la experiencia, sin comprometer los protocolos de verificación.

"Antes, el camino típico de cualquier usuario interesado en un producto financiero tanto en banca como en fintechs dentro del ecosistema digital, implicaba anuncio, clic, landing, registro, correo, contraseña, descarga de app y múltiples formularios. Hoy ese recorrido se puede reducir a una conversación", indicó Sandra Castaño, Chief Revenue Officer de Become Digital.



Expertos del sector coinciden en que este tipo de soluciones responde a una tendencia creciente: llevar los servicios financieros a los canales que las personas ya usan a diario. Aunque su implementación aún enfrenta retos en materia de adopción y confianza, la integración de tecnologías como esta marca un paso hacia modelos más eficientes, en los que la experiencia digital se convierte en un factor clave para la competitividad del sistema financiero.