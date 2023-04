Video: este es ‘Unrecord’, un impresionante juego que parece real

La calidad gráfica en los videojuegos ha avanzado tanto que títulos como 'The Last of Us Parte II', 'Forza Horizon 5' o 'Hellblade' consiguen un fotorrealismo impresionante. Sin embargo, 'Unrecord', un juego en desarrollo por Studios DRAMA, lleva este realismo al extremo. Se trata de un FPS en primera persona, en el que los jugadores controlan a un policía y utilizan sus habilidades tácticas y de detective para resolver un caso. El juego incluye diálogos complejos, mecánicas innovadoras y un sistema de disparo único. Aunque todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, el resultado preliminar es impresionante gracias al uso del Unreal Engine 5.

Unrecord // Foto Unrecord

“Unrecord es un juego de disparos táctico donde los jugadores pueden esperar una experiencia narrativa e inmersiva. Unrecord presenta diálogos complejos, mecánicas de juego innovadoras, dilemas morales difíciles y un sistema de disparo único. La historia se puede comparar con una novela de detectives o un thriller. El jugador tendrá que investigar varios casos criminales y enfrentarse a un elenco diverso de personajes. La trama y la presentación del juego serán fundamentales para la experiencia de juego, y los jugadores pueden anticipar una variedad de secuencias de juego, así como numerosos giros en la trama”, dice la página web del estudio encargado del desarrollo del juego.

Unrecord // Foto Unrecord

El sistema de apuntar es bastante original, ya que permite apuntar libremente y mover las manos sin restricciones. El gameplay es táctico, con un sistema de ensayo y error en el que, si el usuario muere, debe volver a empezar. Los diálogos tienen opciones que influyen en la trama y los combates. 'Unrecord' se inspira en títulos como 'Firewatch' y 'Ready or Not' y está siendo desarrollado con el objetivo de lograr un alto nivel de realismo e inmersión.

El juego estará disponible en PC, aunque se están considerando incursionar en otras plataformas (consolas). Los desarrolladores todavía buscan una editora e inversores, por lo que no hay una fecha de lanzamiento concreta. Ahora, el mayor desafío que enfrentan es lograr que el juego pueda correr en diferentes dispositivos, ya que su calidad gráfica es impresionante y lo más probable es que para correrlo se necesite un equipo con componentes de última generación, lo que disminuiría el alcance del juego.

Sin embargo, la pregunta que surge es hasta dónde se podrá llegar con la calidad gráfica en los videojuegos. A pesar de que existen las herramientas necesarias para acercarnos al nivel de realismo deseado, llegará un punto en el que los objetos se verán marginalmente mejor que la generación anterior. A pesar de esto, el avance de la tecnología y la inteligencia artificial podrían abrir nuevas posibilidades en el futuro.

