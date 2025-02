El androide, que formaba parte de una exhibición en una feria tecnológica, se dirigió abruptamente hacia una mujer del público. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, y el robot fue detenido rápidamente por el personal encargado de la seguridad del evento. Aún se desconoce si la causa fue un error en el sistema del robot o simplemente un tropezón inesperado, pero el episodio dejó en evidencia las potenciales consecuencias de los avances tecnológicos descontrolados.

Este incidente no es aislado. A medida que la inteligencia artificial y la robótica avanzan a pasos agigantados, los casos de robots que se salen de control se están volviendo cada vez más comunes, planteando interrogantes sobre los riesgos inherentes a estas tecnologías. En 2015, un robot desarrollado por la Universidad de Tokio, llamado Kirobo Mini, sufrió un error durante su demostración, cuando el androide comenzó a realizar movimientos erráticos y no programados. Si bien no hubo daños, el incidente subrayó las dificultades en el manejo de máquinas con IA en entornos impredecibles.

Otro caso que conmocionó al mundo ocurrió en 2016, cuando un robot de atención al cliente en un hotel en Japón comenzó a malfuncionar en medio de su interacción con los huéspedes. Su incapacidad para procesar correctamente los comandos y su comportamiento errático generaron una ola de preocupación sobre la fiabilidad de los sistemas robóticos en áreas sensibles como el servicio al cliente. Aunque el incidente fue corregido, la reacción del público evidenció el temor al potencial de los robots para realizar tareas más complejas de las que están preparados.

🤖 Un robot de IA ataca a una mujer en China a raíz de un mal funcionamiento



Un robot con inteligencia artificial incorporada intentó atacar a un humano durante un acto público en China. pic.twitter.com/fGpXqJLiof — Sepa Más (@Sepa_mass) February 20, 2025

En este contexto, el avance de la IA y la robótica se ha acelerado enormemente en los últimos años. Las máquinas ahora son capaces de realizar tareas antes impensables, desde tomar decisiones autónomas hasta reconocer patrones complejos en grandes volúmenes de datos. En la actualidad, los avances incluyen robots capaces de operar en hospitales, fábricas e incluso en el hogar. Un ejemplo sobresaliente es el robot Spot, desarrollado por Boston Dynamics, que ha sido utilizado en una variedad de situaciones, desde el monitoreo de instalaciones hasta la entrega de suministros. Sin embargo, el hecho de que estos robots sean cada vez más autónomos también ha dado lugar a interrogantes sobre el grado de control que los seres humanos realmente tienen sobre ellos.

Publicidad

La IA ha permitido que los robots no solo realicen tareas repetitivas, sino que también tomen decisiones basadas en el análisis de datos en tiempo real. Esta capacidad de aprender y adaptarse es lo que hace que la tecnología sea tan prometedora, pero también tan peligrosa cuando no se controla adecuadamente.

A pesar de los avances, los incidentes como el ocurrido en Shenzhen nos recuerdan que la implementación de inteligencia artificial debe ir acompañada de una regulación estricta y un control humano constante. La rapidez con la que la IA ha avanzado es asombrosa, pero también lo son los desafíos que presenta.