Los videojuegos, muy cerca de convertirse en un deporte olímpico

La noticia fue revelada por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien manifestó que su organización está considerando que los videojuegos e-sports pasen a ser disciplina una deportiva constituida en los Juegos Olímpicos, con la única condición de que los mismos no sean de violencia.

Lo anterior es con el fin de promover la no violencia y la paz, algo que en los juegos electrónicos violentos no se da, por esta razón, Bach afirmó que con eso “hay que trazar un límite claro”.

Otra de los objetivos de convertir los videojuegos en deportes olímpicos es llamar la atención de la generación “millenial” acercándolos al deporte a través de los juegos electrónicos.

El sector de los e-sports estará presente los Juegos Asiáticos de 2018 y 2022 , lo que aún no se sabe es si lo estará como deporte oficial o de exhibición.



