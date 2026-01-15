En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / X pone límites a Grok por creación de imágenes falsas sexualizadas

X pone límites a Grok por creación de imágenes falsas sexualizadas

La red social X anunció nuevas restricciones a su chatbot Grok para frenar la creación de imágenes falsas sexualizadas, tras investigaciones en California y fuertes críticas internacionales por afectar a mujeres y menores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad