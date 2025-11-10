Experto en IA critica a Elon Musk tras aprobación de 1 billón para crear robots: "hay más avanzadas"

En los últimos días se ha viralizado un video en el que Elon Musk aparece bailando con un robot en el evento donde, reunido con los inversionistas de Tesla, se aprobó un desembolso de 1 billon de dólares a lo largo de diez años para la creación de nuevos ejemplares.

Sin embargo, la implementación de robots humanoides ha generado un intenso debate sobre las consecuencias de que tendría para la humanidad, los empleos y la seguridad de las naciones.

Elon Musk and @Tesla_Optimus dance after the decisions from the Tesla shareholder meeting pic.twitter.com/SBkjZ6NSx3 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) November 6, 2025

¿Los robots nos van a remplazar?

Para Stefan, lo que se está viendo es una "materialización de la inteligencia artificial" en organismos o en cuerpos físicos que pueden llegar a hacer "labores que, hasta hoy, estaban todavía destinadas para los humanos".

El consultor precisó que la inteligencia artificial seguirá avanzando para implementar nuevas tecnologías para convertirse en algo tangible en el mundo, pero insiste en que la responsabilidad de estas tecnoloías no es un hecho menor.



EFE -Bluradio

El experto señaló que la visión de Musk busca transformar la IA —que hasta ahora operaba en teléfonos y computadores— en inteligencia artificial física, capaz de realizar tareas antes reservadas a los humanos.



¿Cuál es el papel de EEUU en la implementación de robots humanoides?

Según Stefan, Estados Unidos avanza sin una regulación clara, a diferencia de Europa, que ya ha adoptado medidas para proteger derechos humanos y limitar el uso de estas tecnologías.

EFE -Bluradio

“Lo que estamos viendo es la materialización de la inteligencia artificial en cuerpos físicos que pueden hacer labores humanas”, explicó. “Y eso plantea preguntas sobre empleo, seguridad y convivencia”.



"Tesla no es la mayor fabricante de robots"

El consultor también mencionó ejemplos actuales de robots en servicio, como los robots policía del Departamento de Nueva York, los vehículos autónomos en San Francisco —que ya representan el 35 % de los viajes por aplicaciones como Uber o Lyft—, y los robots de entrega en ciudades como Miami.

Optimus Tesla aún no tiene fecha de lanzamiento mundial Foto: AFP

Stefan advirtió que el avance de la automatización podría coincidir con políticas antiinmigración, lo que facilitaría el reemplazo de mano de obra humana por robots.

“Esto es noticia porque está enmarcado dentro del plan de un billón de dólares para Elon, pero Tesla no es la compañía más avanzada en robots”, afirmó Stefan.“Ya hoy vemos robots de empresas como Figure AI o 1X trabajando en plantas de producción y haciendo labores domésticas”.



¿No existirían cárceles físicas?

Respecto a las propuestas más polémicas de Elon Musk, como la idea de eliminar cárceles físicas y sustituirlas por vigilancia con robots inteligentes, el experto fue claro:

“Estamos lejos de que eso sea posible. Incluso los mecanismos actuales, como los brazaletes de monitoreo, no funcionan bien ni en Estados Unidos ni en otros países”.Finalmente, Estefan llamó la atención sobre la falta de debate en torno al impacto de los robots en la infancia.

Robots de seguridad en cárceles, referencia. Foto: generadaq con Image Fx

Mientras algunos países analizan su uso como compañeros de adultos mayores, aún no existen regulaciones claras sobre su interacción con niños o sobre los riesgos de manipulación psicológica por parte de asistentes digitales.

“Estamos en un momento como el de la película Her”, dijo. “Los algoritmos ya nos manipulan sin que lo notemos. A veces creemos que algo nos gusta porque un sistema nos lo recomendó, y eso ya cambia nuestro comportamiento”.

Para Stefan, el reto no es solo tecnológico sino ético: el mundo avanza hacia una realidad en la que los robots convivirán con los humanos, pero las leyes, la educación y la cultura aún no están preparadas para esa transformación.

