En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Experto en IA critica a Elon Musk tras aprobación de 1 billón para crear robots: "hay más avanzadas"

Experto en IA critica a Elon Musk tras aprobación de 1 billón para crear robots: "hay más avanzadas"

El consultor en automatización en inteligencia artificial y transformación digital Samir Stefan se refirió a la reciente aprobación por parte del equipo de accionistas de Tesla de un billón de dólares para la creación de robots humanoides y a la implementación de robots en las cárceles del mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad