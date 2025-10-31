Así funciona la IA que crea recetas deliciosas con lo que tenga en la nevera

Abrir la nevera y no saber qué preparar ya no será un problema, la inteligencia artificial ahora podrá ayudar con esta tarea para facilitar la cocina cotidiana. Google, una de las empresas de tecnología más reconocida y más grande del mundo, es dueña de la IA que ayuda a las personas a crear recetas deliciosas con solo indicarle una instrucción.

Según la compañía, Gemini es el modelo inteligente avanzado y uno de los más potentes de la actualidad. A diferencia de versiones anteriores como PaLM, este sistema fue diseñado desde cero para ser multimodal, esto quiere decir, que puede entender distintos tipos de información al mismo tiempo como texto, imágenes, audio e incluso código.

Gracias a ello, es capaz de generar respuestas más precisas y creativas, como transformar fotografías o videos, según la orden que se le brinde. Además, el modelo cuenta con tres versiones:



Gemini Ultra, enfocada en tareas complejas y comparable con GPT-4.

Gemini Pro, pensada para un uso más general.

Gemini Nano, que puede funcionar directamente en dispositivos móviles sin conexión a internet.

Así puede crear una receta deliciosa con inteligencia artificial

Por medio de una publicación en redes sociales, Google, explicó cómo pedirle a Gemini que cree una receta de comida con lo que hay en la nevera. Este es el paso a paso:



Ingresar a Gemini, (con la opción gratuita la IA funcionará bien) Subir una foto de los ingredientes disponibles. Escribir la instrucción: “Crea una receta con los ingredientes de la foto”.

En cuestión de segundos, la IA analizará los alimentos y propondrá preparaciones completas, desde opciones simples hasta combinaciones más elaboradas, adaptadas a lo que cada persona tenga en casa.