¿Su computador suena cuando lo llaman desde WhatsApp? Así puede quitar molesto timbre

Recientemente, usuarios de WhatsApp notaron un cambio que no fue anunciado por parte de la aplicación de mensajería. Tiene que ver tanto con el uso del celular como del computador y que, para algunos, resulta muy molesto.

Se trata de WhatsApp Web. Ahora, cuando una persona recibe una llamada normal a su celular, desde WhatsApp, también avisará o sonará desde el computador si tiene abierta la app en alguna pestaña.

Y es que este timbre, que es igual para todos los usuarios, suena así el celular esté en silencio. Esto sucede porque al abrir WhatsApp desde el computador o Tablet, se vincula automáticamente con su dispositivo móvil.

Nueva actualización de WhatsApp ya disponible Foto: AFP / ImgFX

Muchos, al principio, se pudieron confundir porque, aunque el computador emite el sonido de la llamada, no aparece ahí, sino solo directamente desde el celular como normalmente ocurre.



¿Cómo quitar el sonido de llamada de WhatsApp del computador?

Si lo que quiere es que, cuando le entre una llamada no suene también en su computador, siga el paso a paso muy sencillo para desactivarlo.



Desde WhatsApp Web vaya a ajustes, que está en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Luego, seleccione la opción de notificaciones.

En la parte de abajo le aparecerá otra opción: tono de notificaciones.

Ahí, solo desactive el sonido para mensajes entrantes.

Y listo, ya no volverá escuchar desde el computador el timbre de llamada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si desactiva esa opción, ‘sacrificará’ también el sonido completo para mensajes.



Es decir, si le llega un mensaje de cualquier chat y está usando WhatsApp Web, no sabrá si le escribieron porque no sonará como lo hace habitualmente y tendrá que revisar constantemente para no dejar pasar alguno importante.

También es importante mencionar que las opciones y nuevas herramientas de WhatsApp solo las podrá usar o acceder a estas si tiene la versión actualizada o más reciente. De lo contrario, tendrá que esperar.