Xiaomi quiere que su casa, su celular y ahora también su carro estén interconectados.

Hace mucho tiempo que los celulares dejaron de ser el foco central del negocio y estrategia de Xiaomi, el fabricante chino está construyendo un ecosistema en el que el teléfono, los dispositivos del hogar y hasta el automóvil puedan funcionar de manera cohesionada.

Según un comunicado de la compañía durante IFA 2026, la mayor feria internacional de electrónica de consumo y electrodomésticos celebrada en Berlín, esa estrategia recibe el nombre de Human × Car × Home y utiliza el sistema operativo HyperOS e inteligencia artificial para conectar diferentes tipos de dispositivos alrededor de un mismo usuario.

La idea, explicada de manera sencilla, es que productos que hoy funcionan de forma independiente puedan intercambiar información y coordinar determinadas tareas. Aquí es donde entran celulares, relojes, televisores, electrodomésticos y ahora incluso vehículos eléctricos.

De acuerdo con cifras entregadas por la propia tecnológica, su ecosistema ya reúne más de 1.100 millones de dispositivos conectados, sin contar teléfonos, computadores ni tabletas, y presta servicio a más de 175 millones de usuarios y hogares.



Los vehículos también son parte del ecosistema

La firma también confirmó que prepara la llegada de Xiaomi Auto a mercados europeos durante 2027. Según cifras del comunicado, la división automotriz ha superado los 700.000 vehículos entregados en China continental desde el inicio de sus operaciones.

En Berlín se exhibieron modelos como el SU7, el SU7 Ultra y el Vision Gran Turismo, un concepto creado para la franquicia Gran Turismo.

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Sin embargo, más allá de vender automóviles, la intención es integrarlos al resto de dispositivos, de esta manera, el vehículo funcionaría como otra pieza dentro del mismo entorno digital que utiliza una persona en su teléfono o en su casa.

Además, el hogar también es piedra angular de esta estrategia, ya que la compañía anunció una mayor expansión de Mijia, su línea de dispositivos para casa inteligente, que reúne más de 2.000 productos en categorías como climatización, limpieza, seguridad y entretenimiento.

La compañía también exhibió sus avances en movilidad eléctrica, inteligencia artificial y robótica como parte de su estrategia tecnológica. Foto: Xiaomi

La inteligencia artificial va más allá de su celular

La gigante tecnológica también mostró hacia dónde quiere llevar su apuesta por IA, ya que en lugar de limitarla a responder preguntas o generar contenido, busca que sea capaz de coordinar dispositivos y ejecutar tareas en el mundo físico con autorización del usuario. Además, durante IFA se pudo ver ese interés llevado a la robótica, CyberOne, un robot humanoide que ya se encuentra en pruebas dentro de la planta de producción de vehículos, fue exhibido al público.

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La compañía calcula que invertirá más de 24.000 millones de euros en investigación y desarrollo entre 2026 y 2030, con recursos destinados a áreas como inteligencia artificial, chips, robótica, vehículos y manufactura.

La presencia de Xioami en la feria deja claro que su estrategia es convertir distintos productos cotidianos en partes de un mismo sistema conectado, desde el bolsillo hasta la casa y el automóvil.