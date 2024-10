No creo que interventor sea quien defina cobros: Verano por tasas en recibos de Air-e

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se pronunció sobre el cobro de tasas de alumbrado público y seguridad en el departamento . El mandatario aseguró que estas tasas son legales y que su cobro está respaldado por la normatividad vigente.

"La tasa de seguridad y convivencia es una tasa con la cual se financian una serie de aspectos importantes de nuestra vida, especialmente lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Esos cobros se hacen a través del recibo de luz y es lo que en este momento está siendo puesto a revisar, sí se debe o no tramitar a través del recibo de luz. Nosotros creemos que un ordenamiento jurídico, que es el que lo dispone, y no es potestad nuestra de cambiar eso a menos que se cambie todo ese ordenamiento jurídico que existe. No creo que sea el interventor el que pueda definir cómo es el sistema de cobro, es una ley la que determina eso, habría que cambiarla", enfatizó el mandatario.

Verano también mencionó la propuesta de crear una Gestora de Energía en el Caribe, la cual se encargaría de promover proyectos de energía renovable en la región. Esta propuesta busca impulsar la transición hacia la energía solar y eólica, brindando una institucionalidad que promueva estos proyectos.

"Esa es una propuesta que hemos hecho nosotros, es otro tema totalmente diferente que no tiene que ver con la facturación del servicio de energía eléctrica, tiene que ver es en promover una serie de actividades impensables para hacer el proceso de transición energética. La transición energética va hacia energía solar, hacia la energía eólica y no tenemos una institucionalidad que haga esa clase de proyectos. De lo que se trata es que, a través de una entidad que podría llamarse como gestora de energía del Caribe o algo así, podríamos crear una institucionalidad cuya principal tarea sea promoción de proyectos eléctricos renovables", explicó.

En relación a la pregunta sobre si los ciudadanos pueden tener esperanzas de que el tema de la energía mejore y las facturas bajen, el gobernador destacó que esa es la finalidad, pero que se deben encontrar mecanismos institucionales para lograrlo.

"Ese es el ideal final de todo un proceso, pero hay que ordenarlo, organizarlo y estructurarlo, por eso ese ideal, que apenas está haciendo todo el proceso de construir una institucionalidad. que se llamaría Gestora Eléctrica del Caribe, sería la encargada de hacer todos esos procesos de cómo serían todos estos proyectos de energía", enfatizó el mandatario.

En conclusión, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, defendió el cobro de tasas de alumbrado público y seguridad a través del recibo de luz, argumentando que es la normatividad vigente la que establece este proceso.

Escuche la entrevista aquí: