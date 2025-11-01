En vivo
¿Es mejor visitar distintos lugares o permanecer en uno? Travesía Blu del 1 de noviembre de 2025

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 1 de noviembre de 2025.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 1 de noviembre de 2025:

  • En 'El mundo a la carta', se mencionó 'Buchanan's Special Reserve de 18 años', acerca de la historia del fundador de Buchanan's whisky y acerca de cómo se puede jugar el whisky como maridaje en las comidas o ingrediente en algunos platos. 
  • En 'Cinema travel', se comentó sobre la película 'Romeríá' y sus paisajes.
  • En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre el páramo de Siscunsí y cómo visitarlo. 
  • En 'Paisaje sonoro', se nombró la isla Martinica perteneciente a Francia, reconocida por las arenas negras y vegetación tropical.  
  • Se debatió sobre, ¿es más valioso acumular perspectivas variadas visitando distintos lugares o construir vínculos significativos permaneciendo en uno?

Escuche el programa completo aquí.

