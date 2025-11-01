¿Es mejor visitar distintos lugares o permanecer en uno? Travesía Blu del 1 de noviembre de 2025

Actualizado: 1 de nov, 2025
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 1 de noviembre de 2025:
- En 'El mundo a la carta', se mencionó 'Buchanan's Special Reserve de 18 años', acerca de la historia del fundador de Buchanan's whisky y acerca de cómo se puede jugar el whisky como maridaje en las comidas o ingrediente en algunos platos.
- En 'Cinema travel', se comentó sobre la película 'Romeríá' y sus paisajes.
- En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre el páramo de Siscunsí y cómo visitarlo.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró la isla Martinica perteneciente a Francia, reconocida por las arenas negras y vegetación tropical.
- Se debatió sobre, ¿es más valioso acumular perspectivas variadas visitando distintos lugares o construir vínculos significativos permaneciendo en uno?
Escuche el programa completo aquí.