Ambalema, municipio mágico de Colombia: tres días de ilusión, cultura y desarrollo para la comunidad

Las calles coloniales de Ambalema se llenaron de color, arte y asombro con la realización del Festival de la Magia, un evento gratuito que reunió a 13 magos nacionales e internacionales y que buscó impulsar el turismo sostenible y la economía local.

El encuentro, organizado por la Fundación Corfi, en alianza con la Organización Pajonales, Hoteles Estelar y actores locales, hizo parte del programa Destinos Sostenibles de Corficolombiana, que desde hace dos años trabaja para posicionar a este municipio histórico como un destino turístico emergente.

Durante el festival se llevaron a cabo tres galas de magia, presentaciones callejeras y actividades en espacios emblemáticos como la Iglesia Antigua, la Estación del Ferrocarril y el Malecón del Río Magdalena, donde el público disfrutó de espectáculos que combinaron la tradición local con la ilusión y el entretenimiento.

“Al final de todo ese proceso, el Festival de Magia lo que busca es juntar varios proyectos que tenemos en el marco del programa y que permiten visibilizar Ambalema como un destino que tiene contenido, que tiene patrimonio, que tiene cultura y que tiene una riqueza inigualable para potenciar este lugar. Ambalema tiene una tradición que además ha estado oculta”, relató a Blu radio Álvaro Castro, director de estrategia y operaciones fundación Corficolombiana.



Entre los momentos más destacados estuvieron el lanzamiento del libro “La Magia de los Sueños”, de la escritora María del Rosario Villaveces; el conversatorio “La Magia de Ambalema”; recorridos guiados por jóvenes del municipio; el Café Mágico, con café especial del Tolima; y el Planchón Mágico, un recorrido fluvial por el río Magdalena que unió la historia con la fantasía.

La Escuela de Magia, uno de los espacios más esperados, permitió que decenas de niños y niñas aprendieran trucos y habilidades escénicas, culminando con una gala de graduación en la que los nuevos talentos locales se robaron los aplausos del público.

“Un festival que tiene historia, que tiene esa magia de resaltar qué ha pasado con cada una de nuestras calles en Ambalema. La historia del Mago Lember Este festival nació también por uno de los magos que nació en Ambalema y que hizo de Ambalema de un mago internacional que falleció en 1969, pero dejó una historia y un legado impresionante, eso es lo que nosotros estamos tratando de transmitir a nuestras nuevas generaciones”, afirmó Marco Tulio Velásquez Pulido alcalde municipal.



Una apuesta por el desarrollo sostenible

El festival hizo parte del trabajo que Corficolombiana, a través de su fundación, viene adelantando desde hace dos años para fortalecer el desarrollo económico y social del municipio. La estrategia incluye programas de formación para más de 780 estudiantes, actividades deportivas para 240 jóvenes como rugby y patinaje y procesos de capacitación para empresarios del sector turístico y gastronómico, con el apoyo de Hoteles Estelar.

“Comenzamos desde hace más de dos años a trabajar en la recuperación social. Trabajamos en temas de educación con los colegios públicos para que no haya tanto analfabetismo y otras condiciones que estamos identificando. Trabajamos con rugby y con patinaje para que a través del deporte estos chicos puedan transformar su vida y se convierta en un destino turístico muy seguro”, agregó Álvaro Castro.

Asimismo, la organización avanza en la creación de una escuela agroindustrial en alianza con Pajonales, que busca abrir nuevas oportunidades laborales para los jóvenes del norte del Tolima.

En los próximos meses se proyecta la activación de servicios turísticos en lugares emblemáticos como el malecón y la Casa del Ferrocarril, además de la formalización de rutas turísticas en coordinación con la Gobernación del Tolima, bajo las directrices de la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas.

“Es por eso que entre la Fundación Corficolombiana, con todos estos amigos grandes, aliados, estamos haciendo esa sinergia para sacar adelante todos esos proyectos importantes que tenemos para poner a Ambalema visible en todo el país”, puntualizó el alcalde.

Con su arquitectura colonial, su riqueza histórica y ahora su nueva faceta cultural, Ambalema se consolida como un destino mágico y sostenible en el corazón de Colombia.