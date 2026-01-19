En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Auroras boreales en Islandia: la mejor época del año para ver este espectáculo natural

Auroras boreales en Islandia: la mejor época del año para ver este espectáculo natural

Este fenómeno, que transforma el cielo nocturno en un lienzo de luces danzantes, atrae anualmente a miles de viajeros que buscan una experiencia inolvidable en las cercanías del Círculo Polar Ártico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad