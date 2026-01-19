Auroras boreales en Islandia: la mejor época del año para ver este espectáculo natural

Islandia se ha consolidado como uno de los destinos predilectos para presenciar uno de los eventos más fascinantes de la naturaleza: las auroras boreales.

Este fenómeno, que transforma el cielo nocturno en un lienzo de luces danzantes, atrae anualmente a miles de viajeros que buscan una experiencia inolvidable en las cercanías del Círculo Polar Ártico. Gracias a su ubicación y su robusta infraestructura, el país ofrece una de las mejores oportunidades del mundo para disfrutar de este espectáculo astronómico.



¿Qué es una aurora boreal?

Científicamente, una aurora boreal es un fenómeno natural luminoso que se manifiesta en las regiones cercanas al polo norte como luces ondulantes de diversos colores. Este "baile" en el firmamento se produce cuando el Sol emite partículas cargadas, conocidas como viento solar, que al llegar a la Tierra son desviadas por el campo magnético hacia los polos.

Aurora boreal Foto: AFP

Al chocar con los gases de la atmósfera, como el oxígeno y el nitrógeno, se libera energía en forma de luz visible. El color verde es el más frecuente y resulta de la interacción con el oxígeno a baja altura, mientras que los tonos púrpura, azul o rojo indican interacciones a diferentes altitudes o con nitrógeno. El término "boreal" proviene del latín borealis, que significa "del norte".



¿Por qué ir a Islandia para ver auroras boreales?

Existen múltiples razones por las cuales Islandia es considerada un destino de primer nivel para este fin:



Ubicación estratégica: El país se encuentra dentro del óvalo auroral, la franja del planeta donde la actividad de las auroras es más frecuente y constante.

Baja contaminación lumínica: Fuera de Reikiavik, existen vastas zonas rurales, parques nacionales y carreteras con cielos extremadamente oscuros, condiciones ideales para la observación.

Infraestructura especializada: Los viajeros cuentan con tours nocturnos, guías expertos, hoteles diseñados para la observación y aplicaciones de predicción auroral que facilitan la experiencia.

Paisajes complementarios: Incluso si la actividad solar es baja una noche, el viaje se enriquece con el acceso a glaciares, volcanes, géiseres y playas de arena negra, lo que garantiza una experiencia turística integral.

Aurora boreal Foto: AFP

La mejor época del año para ir

La temporada oficial de auroras en Islandia se extiende de septiembre a abril, meses en los que las noches son lo suficientemente largas y oscuras para permitir la visibilidad del fenómeno. No obstante, existen periodos específicos que ofrecen mayores ventajas:

1. Febrero y marzo: Son considerados por muchos como los mejores meses debido al equilibrio entre noches largas y una mayor estabilidad climática en comparación con el pleno invierno.

2. Octubre: Es una excelente opción para quienes buscan un equilibrio entre buenas probabilidades de avistamiento, temperaturas menos extremas y menor afluencia de turistas.

3. Diciembre y enero: Aunque ofrecen la máxima oscuridad (hasta 18 horas de noche), el clima puede ser más severo, con tormentas y posibles cierres de carreteras.



Aurora boreal Foto: AFP

Es fundamental tener en cuenta que el fenómeno depende de cielos despejados y una alta actividad solar. Dado que el clima islandés es impredecible, se recomienda una estancia de al menos 4 o 5 noches para maximizar las probabilidades de éxito. Por el contrario, viajar entre mayo y agosto hace imposible el avistamiento debido al sol de medianoche, que impide que el cielo se oscurezca lo suficiente.