Burger Fest Madrid 2025: regresa el festival que enciende la parrilla en la Sabana

Todo está listo para que el inconfundible aroma de la carne asada vuelva a apoderarse de las calles de Madrid, Cundinamarca. Regresa el Burger Fest Madrid 2025, el festival y concurso de hamburguesas artesanales que nació en 2020 y que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como un motor para la economía local y el turismo gastronómico de la región. Serán diez días dedicados al sabor, la creatividad y el talento de los emprendedores locales, quienes encenderán las parrillas para ofrecer sus mejores recetas.

Este año, la cita será del 1 al 10 de noviembre, una fecha que los amantes de la buena comida ya tienen marcada en su calendario. Quince restaurantes especializados en hamburguesas artesanales se han unido para mostrar sus más deliciosas creaciones. Más que una competencia, este evento es una vitrina para el esfuerzo, la innovación y la pasión de quienes hacen de la cocina su forma de vida.



Burger Fest Madrid 2025: todo lo que debe saber para disfrutar del evento

Si usted disfruta de probar nuevos sabores y no se resiste a una buena hamburguesa artesanal, el Burger Fest Madrid es el plan ideal. Durante diez días, podrá recorrer los establecimientos participantes y descubrir propuestas gastronómicas que mezclan tradición y modernidad.



Así funcionará la experiencia:

Cada restaurante ofrecerá un combo especial diseñado para el festival.

El costo del combo será de $23.000.

Con su compra, cada visitante podrá votar por la mejor hamburguesa del evento.

El objetivo es que los asistentes disfruten de una experiencia completa, con sabores únicos y a precios accesibles. El público será el jurado encargado de elegir la hamburguesa ganadora, premiando así la creatividad y el trabajo de los chefs locales.

Un festival que impulsa el emprendimiento local en Madrid

El Burger Fest Madrid no solo celebra la comida, sino también la unión y el espíritu emprendedor. Cada participante busca contar una historia a través de sus preparaciones, reflejando esfuerzo, pasión y amor por la gastronomía. Este evento se ha convertido en un espacio donde las familias, amigos y visitantes pueden reunirse, compartir y apoyar la economía de los negocios locales.



La combinación de sabor, innovación y sentido de pertenencia promete hacer de esta edición una cita inolvidable. Quienes asistan vivirán una experiencia auténtica, que resalta el talento regional y dinamiza el desarrollo económico del municipio.

El Burger Fest Madrid 2025 invita a todos los cundinamarqueses y visitantes a disfrutar del 1 al 10 de noviembre. Para conocer los restaurantes participantes y sus propuestas, se pueden seguir las redes sociales oficiales del evento: @madridburgerfest.