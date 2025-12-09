En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Bus para recorrer gratis sitios turísticos de Cali durante Navidad tiene nuevos recorridos

Bus para recorrer gratis sitios turísticos de Cali durante Navidad tiene nuevos recorridos

Los nuevos trayectos presentados por la Secretaría de Turismo incluyen rutas hacia Cristo Rey, el Alumbrado de Cali y otros puntos emblemáticos. Los recorridos se habilitan cada lunes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad