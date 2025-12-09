Bus para recorrer gratis sitios turísticos de Cali durante Navidad tiene nuevos recorridos

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Turismo, anunció la puesta en marcha de un bus turístico gratuito que funcionará durante toda la época de Navidad en diciembre, una estrategia con la que se busca impulsar la reactivación económica y promover la oferta turística de la ciudad en una de las temporadas con mayor afluencia de visitantes.



Nuevo recorrido turístico en Cali en bus

El recorrido permitirá que caleños y turistas visiten algunos de los puntos más representativos de la ciudad, entre ellos el monumento de Cristo Rey, el Bulevar del Oriente, el tradicional Barrio Obrero y el Alumbrado de Cali, uno de los eventos más concurridos en esta época del año.

María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali, destacó que esta iniciativa hace parte de un esfuerzo por consolidar nuevas experiencias para la ciudadanía, enfocadas en el acceso, la sostenibilidad y la inclusión: “Durante este mes de diciembre hemos diseñado nuevas experiencias para nuestros visitantes y para los caleños, que nos permiten disfrutar de nuestro patrimonio cultural con un enfoque de turismo responsable, sostenible e inclusivo. Este nuevo bus nos acerca a una mayor variedad de espacios de la ciudad, ofreciendo comodidad y accesibilidad plena para las personas con dificultad de movilidad”, señaló la funcionaria.

La entidad aseguró que el vehículo está completamente adaptado para personas con movilidad reducida, facilitando el acceso y ampliando la participación en la oferta turística.

“Así avanzamos en la recuperación del turismo local y en el propósito de acercarnos a todos los caleños y caleñas. Ahora las dificultades de clima no afectan el desarrollo de los recorridos”, agregó.



¿Cómo inscribirse en el bus turístico para recorrer Cali?

Los recorridos contarán con horarios específicos de llegada y salida en cada punto turístico para garantizar una experiencia organizada. La funcionaria explicó que se han diseñado cuatro rutas, todas con salida desde la plazoleta Jairo Varela, y que estarán disponibles de martes a viernes.



La inscripción para participar en estos recorridos es gratuita y se habilita todos los lunes a través de www.visitcali.travel y de las plataformas digitales de la Secretaría de Turismo. Los cupos son limitados.

Con este proyecto, la Administración Distrital busca que residentes y turistas redescubran los atractivos de una ciudad que, durante diciembre, se convierte en uno de los principales destinos culturales y festivos del país.