Día de la Madre en Bogotá: exclusivos planes gastronómicos para celebrar y compartir en familia

En Colombia, el Día de la Madre se celebra tradicionalmente el segundo domingo de mayo, consolidándose como una de las fechas más significativas del calendario para agradecer, compartir y crear recuerdos memorables.

Día de la Madre Foto: Pexels.

Este 2026, la capital colombiana se prepara con una oferta diversa que va desde experiencias gastronómicas de lujo hasta planes culturales y de bienestar, buscando que cada familia encuentre la forma ideal de rendir homenaje a quienes lo dan todo.



Una experiencia de lujo en el corazón de la ciudad

Para quienes buscan una celebración que combine exclusividad y calidez, hay restaurantes que ofrecen una gran variedad en sus cartas y ahora está tomado mucha fuerza el brunch, que, ofrece diversidad para el paladar de cada uno delos integrantes de la familia.

Uno de ellos es el Hilton Bogotá Corferias, que ha diseñado un brunch especial en su restaurante OKA Grill House, ubicado en el cuarto piso. a propuesta para este domingo 10 de mayo está pensada para disfrutar sin afanes, ofreciendo un ambiente acogedor entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. El evento contará con un buffet premium, música en vivo, coctelería especial y estaciones gastronómicas.

Brunch Foto: cortesía

Variedad gastronómica: de Monserrate a la Zona G

Bogotá ofrece múltiples alternativas para todos los gustos. Seratta Gourmand destaca como una opción de alta cocina para quienes buscan elegancia y actividades creativas, como el arte combinado con la comida. Por otro lado, The Market, en la Zona G, ofrece un brunch más relajado pero de alta calidad, ideal para evitar almuerzos pesados



Si la preferencia es una vista inigualable de la ciudad, el Restaurante Casa San Isidro, en el cerro de Monserrate, sigue siendo un clásico que combina tradición con una de las mejores panorámicas de Bogotá.

Monserrate Foto: Facebook

Otros hoteles de renombre, como el Bogotá Marriott y el Grand Hyatt, también se suman a la tendencia de los brunch con estaciones ilimitadas y espacios diseñados especialmente para los más pequeños.



Bienestar, cultura y creatividad

Más allá de los restaurantes, los planes de relajación ganan terreno. Muchos optan por regalar un día de desconexión con masajes, spa y piscinas termales en centros de bienestar, priorizando el descanso sobre los regalos materiales. Para las madres con inclinaciones artísticas, existen planes que combinan talleres, como la pintura de cerámica, con un desayuno o brunch familiar.

Para quienes prefieren un recorrido cultural, zonas como La Candelaria o el Parque de la 93 ofrecen una atmósfera especial.

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Además, centros comerciales y parques suelen programar eventos gratuitos con música en vivo, incluyendo boleros, mariachis y salsa, mientras que la Cinemateca presenta actividades distritales para disfrutar en familia.



El origen de una tradición

La celebración actual tiene sus raíces en tradiciones antiguas de Grecia y Roma, donde se honraba a diosas madre como Rea y Cibeles. Sin embargo, el Día de la Madre moderno se originó en Estados Unidos a principios del siglo XX por iniciativa de Anna Jarvis, quien buscaba homenajear el sacrificio de las madres.

En 1914, el presidente Woodrow Wilson oficializó la fecha el segundo domingo de mayo, una tradición que Colombia adoptó y mantiene hasta hoy como un símbolo de gratitud y fortalecimiento de los lazos familiares.

Dada la alta demanda, la recomendación principal para este día es realizar reservas con antelación, asegurando así un espacio para celebrar esta fecha que, más allá de lo comercial, busca reconocer el amor y el trabajo incansable de las madres.