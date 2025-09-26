Día Mundial del Turismo: la millonada que se ha facturado en Colombia en lo que va de 2025

En el marco del Día Mundial del Turismo, Colombia celebra un balance positivo para el sector de hotelería y turismo. Según Alegra.com, software contable pionero en integrar inteligencia artificial en sus soluciones, entre enero y septiembre de 2025 las pequeñas y medianas empresas turísticas del país han superado los 13 millones de dólares facturados, lo que representa un crecimiento superior al 52 % frente al mismo periodo de 2024.

El informe también señala que la emisión de facturas electrónicas creció en más de un 25 %, una tendencia que no solo refleja mayor volumen de operaciones, sino también un avance en la formalización y la adopción tecnológica dentro del sector.



Un primer semestre clave para el turismo

El repunte estuvo marcado especialmente en los primeros seis meses del año. Enero (+109 % en facturación), marzo (+95 %) y abril (+85 %) fueron los meses de mayor impulso, consolidando la recuperación de la industria después de años de desafíos. Estos resultados permitieron dar mayor estabilidad a la segunda mitad de 2025, donde se mantiene una proyección positiva.

Foto: Unsplash

El análisis de Alegra.com resalta que la digitalización ya no es únicamente un requisito para cumplir con la normatividad de facturación electrónica. Hoy, se ha convertido en un instrumento estratégico para optimizar procesos, tomar decisiones basadas en datos y mejorar la experiencia del viajero.

El turismo es un sector estratégico para el desarrollo económico de Colombia y las empresas cumplen un rol fundamental en su consolidación. Los datos muestran que la digitalización está impulsando no solo la eficiencia, sino también el crecimiento real en la facturación. Queremos acompañar este proceso con soluciones que faciliten el trabajo de los empresarios aseguró Jorge Soto, CEO de Alegra.com.

Proyecciones hacia el cierre de 2025

De acuerdo con la compañía, la proyección de cierre de año estima que las pymes del sector hotelería y turismo alcanzarán más de 90.000 facturas electrónicas emitidas, con un valor cercano a 18,3 millones de dólares, lo que significaría un aumento del 37,9 % frente a 2024.



El dinamismo del turismo en Colombia no solo impulsa la economía, también genera empleo, fortalece la identidad nacional y promueve la cultura. Los resultados ponen en evidencia la importancia de la innovación tecnológica como pilar de la recuperación y consolidación del sector, que se perfila como uno de los motores más relevantes del desarrollo sostenible del país.