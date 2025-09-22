Empresarios europeos llegarán a Buenaventura para promocionar turismo del Pacífico colombiano

El Pacífico colombiano pasa por uno de sus mejores momentos en materia de turismo y así queda demostrado con la visita de más de 60 empresarios europeos que llegarán a Buenaventura a promocionar este destino ante el mundo.

Se trata de una iniciativa que tiene emocionados a los habitantes del principal puerto colombiano, pues les permite demostrar una amplia gama promocional para los amantes de los viajes.

Jhon Janio Álvarez, empresario de Destino Pacífico, una de las empresas hoteleras más importantes de Buenaventura, destacó la importancia de este encuentro.

“Estamos muy emocionados, esto nunca se ha llegado a ver en Valle del Cauca, menos en Buenaventura, y nos da la oportunidad de demostrar que no solo somos un distrito portuario, aquí también le apostamos al turismo responsable, ambiental y cultural”, anotó Álvarez.



La iniciativa es liderada por el Grupo Empresarial DIT Gestion, la organización de agencias de viajes y operadores de turismo que agremia empresas de España, Portugal e Inglaterra, quienes serán los encargados de llevar el mensaje del suroccidente del país ante más de 2.500 empresas de viajes.

El recorrido se realizará en el marco de una macro rueda de negocios donde visitarán más destinos del Valle del Cauca entre el 21 y 28 de septiembre del 2025.

“Ellos visitarán nuestro puerto entre el 23 y el 25 de septiembre, los llevaremos a ver ballenas, a conocer manglares, estuarios y paisajes únicos para promocionar el Pacífico en toda Europa”, apuntó el empresario de Destino Pacífico.

Publicidad

A esta promoción también se han sumado gremios como Cotelvalle y la Universidad Autónoma de Occidente a través de su escuela de turismo.

“También es un orgullo contar que este proceso seguirá en Huelva, España, donde somos invitados especiales y hablaremos de nuestro amado Pacífico entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre”, insistió Álvarez.

Con este tipo de espacios se busca que miles de viajeros de todo el mundo continúen llegando a Buenaventura durante todas las temporadas del año.

Publicidad

“Lo que se viene en materia de turismo para el Pacífico y para el Valle del Cauca es muy prometedor. Esperamos que todo salga bien, así apunta todo, gracias a la unión de empresarios del Valle del Cauca”, concluyó Jhon Janio Álvarez.