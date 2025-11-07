Disney Cruise Line toca tierra en Colombia y tendrá parada en Cartagena para 2026

La industria del turismo en Colombia suma un nuevo capítulo con el anuncio de la llegada de Disney Cruise Line al país, un hecho que coincide con la expansión internacional de la reconocida línea de cruceros y con el crecimiento del turismo emisor colombiano.

Durante los últimos años, el número de colombianos que viajan al exterior ha mantenido una tendencia al alza. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), entre enero y septiembre de 2025 un total de 4.195.499 ciudadanos salieron del país, lo que representa un aumento del 2,2 % frente al mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino, seguido por España, Panamá, México, República Dominicana y Ecuador. Esta diversificación de destinos ha impulsado a los viajeros locales a buscar experiencias diferentes, con un interés creciente en productos turísticos temáticos y personalizados.

En ese contexto, Disney Cruise Line decidió fortalecer su presencia en América Latina y, por primera vez, incluirá una parada en Cartagena de Indias a partir de 2026. La decisión responde a una estrategia de expansión global que contempla la incorporación de nuevas embarcaciones y rutas.



Disney Cruise Line Foto.Disney Cruise Line

La compañía, que tradicionalmente contaba con cinco barcos, finalizará 2025 con siete naves activas y un octavo crucero proyectado para 2026.

La inclusión de Cartagena en los itinerarios no solo representa un reconocimiento al atractivo turístico de la ciudad amurallada, sino también una oportunidad para que el país se consolide como destino dentro del mapa de cruceros familiares más reconocidos del mundo.

Publicidad

El anuncio se da en paralelo con la apertura de los primeros puntos de atención física de Disney Cruise Line en Colombia, gestionados por la agencia Deluxe Travel, a través de su línea especializada Magic. La firma será la representante oficial de la marca en el país.

Para Olga Cock, gerente general de Deluxe Travel, esta alianza responde a una oportunidad clara en el mercado colombiano. “Representar oficialmente a Disney Cruise Line en Colombia es un sueño cumplido que nace de una oportunidad de mercado clara”, señaló.

Disney Cruise Line Foto: Disney Cruise Line

La ejecutiva explicó que el interés por este tipo de experiencias ha crecido de manera sostenida: “Los colombianos ya no solo viajan a los parques de Disney; están descubriendo la comodidad y la magia incomparable de sus cruceros. Queremos ser los guías expertos en esa travesía, desde el primer momento hasta el regreso a casa”.

Publicidad

Según Cock, la nueva etapa de Disney Cruise Line en Colombia se apoyará en la conexión emocional que caracteriza las experiencias de la marca. En sus palabras, “es cumplir el sueño de un niño que desayuna con Mickey Mouse, recibe un abrazo de una princesa y vive aventuras en clubes infantiles de última tecnología”.

La empresa prevé que la llegada de los cruceros Disney al país impulsará el segmento de turismo familiar temático, además de generar empleo especializado y fortalecer el posicionamiento de Colombia como mercado relevante en la región.