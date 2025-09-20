MinCIT abre convocatoria para la segunda temporada de Colombia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en alianza con Fontur y Canal Trece, anunció la apertura de la convocatoria para participar en la segunda temporada de Colombiar: 4 Generaciones, el docurreality que invita a redescubrir los destinos más fascinantes del llamado País de la Belleza.

En esta edición se seleccionarán 14 participantes, quienes tendrán la oportunidad de convertirse en colombiajeros y recorrer el país explorando siete tipologías de turismo: bienestar, gastronomía, naturaleza, aventura, patrimonio inmaterial, patrimonio material y experiencia país.

Una propuesta innovadora que regresa renovada

La primera temporada de Colombiar se consolidó como una alternativa novedosa para mostrar el turismo colombiano y fue reconocida a nivel nacional e internacional, obteniendo premios como Mejor Reality en los Premios India Catalina y Mejor Multiplataforma en los TV Awards de Nueva York.

Gracias a este éxito, el programa regresa con una propuesta fortalecida, que incluye nuevos destinos, más historias inspiradoras y experiencias que buscan resaltar la diversidad cultural y natural de Colombia.



Convocatoria abierta hasta el 3 de octubre

La inscripción estará habilitada entre el 16 de septiembre y el 3 de octubre de 2025. Para participar, los interesados deben:

Ingresar a www.colombiar.com.co Completar el formulario de inscripción Enviar un video de un minuto explicando por qué merecen ser parte de la experiencia

Más inclusión y el doble de cupos

Entre las novedades de esta segunda temporada, se destaca que ahora podrán participar todas las personas mayores de edad hasta los 60 años, cuando en la edición anterior solo se admitían jóvenes entre 18 y 28 años. Además, el número de participantes se duplicó y el recorrido se hará en parejas, “para que la belleza de Colombia se disfrute el doble”.

Un proyecto que va más allá de la pantalla

“Más que un programa de televisión, Colombiar es una experiencia inmersiva que trasciende la pantalla a través de un proyecto audiovisual y transmedia”, señaló el MinCIT. La producción convierte a los participantes en protagonistas de un viaje que conecta distintas generaciones y revela la riqueza natural, cultural y social de Colombia.

Publicidad

Con esta iniciativa, el Ministerio reafirma su compromiso de fortalecer el turismo nacional y de invitar a los colombianos a recorrer el país, descubrir nuevas experiencias y sentirse orgullosos de su diversidad.