El muelle poco conocido de Antioquia que ofrece vistas privilegiadas al mar Caribe

El Muelle Flor del Paraíso, en Arboletes, es uno de esos tesoros que todavía pasan desapercibidos para muchos viajeros. Este punto sobre el mar Caribe combina paisajes espectaculares, ambiente familiar y una vibra relajante que sorprende a quienes llegan por primera vez. Ubicado en la costa antioqueña, es un destino perfecto para desconectarse.

Construido con una inversión superior a los $1.800 millones, este muelle ha impulsado el turismo local y reactivado la economía del municipio. Autoridades del sector destacan que se convirtió en “un espacio público que dinamiza la vida social y comercial de Arboletes”. Su diseño permite caminar sobre el mar mientras la brisa acompaña todo el recorrido.



Un rincón del Caribe antioqueño con encanto natural

El muelle ofrece vistas panorámicas del océano que cautivan desde el primer paso. Para muchos turistas, es un lugar ideal para ver el atardecer, fotografiar el horizonte y disfrutar de un ambiente tranquilo. La presencia de música reggae y expresiones culturales locales le suma carácter a la experiencia.

El portal turístico ‘Antioquia Es Mágica’ lo describe como “un lugar encantador que ofrece una experiencia única por su belleza escénica”. Según esta plataforma, caminar por el muelle significa encontrarse con un paisaje sereno, perfecto para paseos en familia y momentos de descanso junto al mar. Su atmósfera lo convierte en un atractivo que vale la pena descubrir.



Un destino emergente que gana protagonismo

Playa de Arboletes, Antioquia. Foto: Antioquia Es Mágica.

Aunque todavía es poco conocido, el Muelle Flor del Paraíso ya atrae a viajeros nacionales e internacionales. Su impacto ha sido clave para diversificar la oferta turística del Urabá en Antioquia, abriendo nuevas oportunidades para comerciantes y emprendedores locales. Visitantes frecuentes aseguran que “es un lugar seguro, tranquilo y perfecto para desconectarse”.



Con naturaleza, ocio y cultura en un mismo espacio, este muelle se consolida como una joya turística emergente. Quienes buscan destinos diferentes en Antioquia encuentran aquí una ventana privilegiada al mar Caribe y una experiencia que invita a volver.



¿Qué más hacer en Arboletes, Antioquia?

Arboletes ofrece actividades únicas que complementan la visita al Muelle Flor del Paraíso. Uno de sus mayores atractivos es el volcán de lodo, un fenómeno natural reconocido por sus propiedades terapéuticas. Los visitantes pueden sumergirse en el lodo espeso, flotar sin esfuerzo y luego dirigirse a la playa para un baño refrescante que completa la experiencia.

El municipio también cuenta con playas amplias y tranquilas que son perfectas para caminatas largas, baños de mar y descanso bajo la sombra de los cocoteros. Estas zonas costeras permiten disfrutar de la naturaleza en estado puro, con aguas cálidas y un ambiente sereno que atrae a familias, mochileros y viajeros que buscan desconexión total.

Además, Arboletes es un destino ideal para probar la gastronomía caribeña con sabor antioqueño. En su zona urbana y en la franja costera destacan restaurantes que ofrecen pescados frescos, patacones y bebidas frías frente al mar.