El regreso del Panamá Black Weekend: compras sin visa, cerca y con grandes descuentos

La vibrante Ciudad de Panamá se prepara para ser el epicentro de una de las citas de compras más esperadas de América Latina, con el anuncio oficial del regreso del Panamá Black Weekend 2025.

Este magno evento, diseñado para catapultar el turismo de compras en la región, promete transformar la experiencia de viaje de miles de visitantes internacionales al ofrecer una oportunidad inigualable para complementar su aventura panameña con adquisiciones a precios excepcionales. Del 3 al 5 de octubre, el país se vestirá de gala para recibir a viajeros de toda la región, consolidándose como un destino que fusiona la riqueza cultural y natural con una oferta comercial sin par.

El Black Weekend 2025 no es solo un evento de descuentos; es una estrategia integral para reafirmar la posición de Panamá en el mapa del turismo global.

Organizado meticulosamente por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), y con el sólido respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Visit Panamá, esta edición tiene como meta estratégica posicionar nuevamente al país como el destino líder de turismo de compras en la región.

"El Panamá Black Weekend se ha convertido en una cita imperdible para quienes buscan las mejores ofertas en moda, tecnología, accesorios y más", destacó Gloria de León, ministra de Turismo de Panamá. La ministra enfatizó que la experiencia va más allá de las meras transacciones, combinando "grandes descuentos con la comodidad, seguridad, variedad y oferta cultural que solo Panamá puede ofrecer".



Un festival de ofertas

Durante tres días, la nación panameña abrirá sus puertas para deleitar a los consumidores con una escala de ofertas verdaderamente impresionante.

Se estima que 3.000 comercios participarán activamente en este evento, distribuidos estratégicamente en 16 centros comerciales a lo largo del país.

Esta vasta red comercial ofrecerá descuentos que alcanzarán hasta un asombroso 70% sobre el precio regular de los productos, abarcando un catálogo de más de 20 mil marcas reconocidas a nivel mundial. Para el turista internacional, esto representa una oportunidad dorada para adquirir artículos de alta calidad en categorías tan diversas como la moda de vanguardia, la tecnología de última generación, accesorios exclusivos y mucho más, haciendo de cada compra una inversión inteligente y un recuerdo duradero de su visita.

La magnitud del evento subraya el compromiso de Panamá con la excelencia en el comercio minorista y la atención al cliente. Los centros comerciales se transformarán en verdaderos paraísos para los compradores, ofreciendo un ambiente seguro y agradable que, sumado a las facilidades logísticas y de conectividad del país, garantiza una experiencia de compras fluida y disfrutable. La variedad de marcas y productos disponibles asegura que cada visitante, independientemente de sus preferencias o presupuesto, encontrará algo que se ajuste a sus deseos, desde artículos de lujo hasta opciones más accesibles, todos beneficiándose de los excepcionales descuentos del Black Weekend.

Centros Comerciales de Vanguardia para una Experiencia Completa

La diversidad y modernidad de los centros comerciales panameños son un pilar fundamental del Panamá Black Weekend 2025. Los 16 centros comerciales participantes han sido cuidadosamente seleccionados para ofrecer una cobertura geográfica amplia y una variedad de opciones para todos los gustos y necesidades. Entre los gigantes del retail que se sumarán a esta celebración de descuentos se encuentran:



Albrook Mall

Westland Mall

Los Andes Mall

Centro Comercial Los Pueblos

Megamall

Altaplaza Mall

Balboa Boutiques

Atrio Mall

Santiago Mall

Town Center

Soho Mall

Centro Comercial Los Pueblos Juan Díaz

Chiriquí Mall

Plaza Terronal

Colón 2000

Federal Mall



Estos centros no solo serán puntos de venta, sino también centros de entretenimiento y gastronomía, ofreciendo una experiencia integral que va más allá de las compras. Los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta culinaria internacional, opciones de entretenimiento familiar y un ambiente propicio para el esparcimiento, haciendo de su jornada de compras una verdadera salida de ocio. La infraestructura moderna y los amplios espacios garantizan comodidad y seguridad para todos los asistentes, potenciando la experiencia del Black Weekend.

Panamá se distingue no solo por sus atractivas ofertas, sino por un conjunto de ventajas competitivas que lo consolidan como un destino turístico de compras ideal. Un factor crucial que maximiza el presupuesto de los visitantes es el impuesto de venta más bajo de la región, fijado en un 7%. Este bajo gravamen, sumado a los descuentos de hasta el 70% del Black Weekend, permite a los compradores obtener un valor excepcional por su dinero.