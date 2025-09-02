El 'Tailandia colombiano' está a horas de Bogotá: actividades extremas, hermosas cascadas y cuevas

Viajar en familia, con amigos, pareja o incluso solo, es uno de los mejores planes para miles de personas. Sin embargo, elegir el destino ideal entre la diversidad de Colombia no siempre es tarea fácil.

Uno de los departamentos favoritos, que resalta por su clima, su variedad de planes, su cultura de encanto y sus hermosos paisajes es el Meta, que además, cuenta con paraísos escondidos que enamoran a los turistas.



¿Qué es el Cañón del Guape?

Uno de los paraísos que tiene el meta es el Cañón del Guape, un lugar ideal para los amantes de la aventura y la naturaleza. Se encuentra ubicado entre La Uribe y Mesetas.

En este lugar podrá apreciar el maravilloso paisaje del Cañón del Guape, disfrutando de sus aguas cristalinas y variedad de actividades.

Uno de los atractivos de este lugar es el tubing, una actividad donde flotando en un neumático, con su casco y chaleco de seguridad, podrá recorrer el río y pasar por los rápidos del Cañón.

También podrá recorrer el Cañón caminando y nadando en las Cortinas del Diamante; y realizar rafting. Además, contará con un guía experto durante el recorrido.

En este lugar hay servicio de restaurante, parqueadero, Internet, tinto gratis y recarga de agua.



¿Cómo llegar desde Bogotá hasta el Cañón del Guape?

Para llegar al Cañón del Guape desde Bogotá en carro, deberá tomar la autopista sur en la vía a Villavicencio, pasar por Granada y posteriormente llegar a Lejanías, que queda a solo minutos del Cañón.

Tenga en cuenta que la carretera a este lugar está señalizada, por lo que podrá guiarse fácilmente.

Requisitos para ir al Cañón de Guape

Los requisitos para poder disfrutar de este lugar sin tener ningún problema son:



Presentar su documento de identificación. Llenar correctamente la ficha médica y hacer saber al guía si tiene alguna complicación de salud. No podrá consumir bebidas alcohólicas o fumar mientras realiza las actividades. Debe haber realizado la cancelación del valor total del plan. Estar a disposición de disfrutar, siguiendo las instrucciones del guía.

Recomendaciones para ir al Cañón del Guape

Recuerde tener presente una serie de recomendaciones para que su recorrido sea mucho más agradable.

