Escapada a Caldas: experiencias imperdibles entre termales, pueblos con historia y aroma a café

El departamento de Caldas, ubicado en los Andes occidentales colombianos, representa un destino ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza, la historia y la tradición cafetera. En esta región del país, el aroma del café recién preparado acompaña imponentes paisajes de montaña, mientras que el sonido de los ríos, la tranquilidad de sus municipios y la gastronomía local convierten cada parada en un recuerdo memorable.

Si está planificando tu próximo viaje, existen experiencias turísticas clave que permitirán descubrir la riqueza de este territorio.

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Bienestar y paisajes de montaña: la ruta del amanecer y los termales

Para iniciar la aventura desde las primeras horas del día, la Ruta del Amanecer se realiza muy cerca del volcán Nevado del Ruiz. Durante este recorrido, los viajeros pueden contemplar cómo la luz matutina transforma el horizonte de las montañas y apreciar la silueta conocida como el “León Dormido”.

Esta vivencia combina el aire frío de la mañana y los sonidos de la naturaleza con el descanso en las aguas termales de Caldas, ofreciendo un entorno idóneo donde el bienestar y el entorno natural se encuentran en plena montaña.



Las termales en el área del Nevado del Ruiz existen debido a la actividad volcánica de la región. Foto tomada de Termales El Otoño.

Cultura y arquitectura: pueblos que enamoran

Recorrer los municipios tradicionales de Caldas permite sumergirse en el legado cultural, las costumbres y la calidez de su gente. Entre las localidades más destacadas para visitar se encuentran:



Salamina: Famosa por sus balcones coloridos alrededor del parque principal, los cuales reflejan la arquitectura tradicional y la historia del municipio.

Famosa por sus balcones coloridos alrededor del parque principal, los cuales reflejan la arquitectura tradicional y la historia del municipio. San Félix: Reconocido por sus paisajes montañosos y por su cercanía al célebre Valle de los Frailejones, ofreciendo escenarios naturales para explorar con calma.

Reconocido por sus paisajes montañosos y por su cercanía al célebre Valle de los Frailejones, ofreciendo escenarios naturales para explorar con calma. Marulanda: Conserva la paz característica de los pueblos tradicionales del departamento y ofrece una experiencia acogedora gracias a la amabilidad de sus habitantes.

Deportes extremos y parapente

Para los entusiastas del turismo de aventura y la adrenalina, el departamento cuenta con escenarios naturales aptos para múltiples disciplinas al aire libre.

Foto: Miriam Espacio

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Deportes extremos en el Magdalena Caldense: Este territorio combina ríos y montañas para la práctica de actividades como el canyoning, el body rafting y el bicimontañismo

Este territorio combina ríos y montañas para la práctica de actividades como el canyoning, el body rafting y el bicimontañismo Vuelo en parapente: Permite contemplar la región cafetera desde una perspectiva aérea panorámica, sobrevolando los cultivos, valles y caminos montañosos de los Andes Occidentales Colombianos

Cosecha cafetera y avistamiento de aves

La identidad de Caldas está íntimamente ligada a su producción agrícola y a su biodiversidad. La ruta cafetera permite internarse en montañas cubiertas de verde para aprender sobre todo el proceso del grano de café, desde la siembra hasta la taza, compartiendo jornadas y conversaciones con los caficultores locales.

Café colombiano Foto: Gobernación del Huila.

Asimismo, los bosques, senderos y miradores naturales de la región son escenarios propicios para el avistamiento de aves, donde es posible observar diversas especies autóctonas y migratorias en medio de un clima de montaña idóneo para el senderismo.