Esta es la ciudad con una misteriosa historia arqueológica: está a tres horas de Bogotá

Para muchos colombianos, viajar y conocer nuevas culturas, así como ampliar sus conocimientos, es una experiencia que suele recomendarse. Sin embargo, para otros, el dinero y la distancia se convierten en un obstáculo que impide dar ese paso. Aun así, hay una ciudad que está a tan solo tres horas de vuelo desde Bogotá.

En Sudamérica existe una ciudad que combina una historia ancestral con planes para disfrutar en familia, entre ellos la visita a santuarios arqueológicos, uno de los cuales está entre los más importantes del Perú. Se trata de Lima, la capital inca, un destino cercano que cada vez se consolida como una opción atractiva para quienes buscan viajar, aprender y desconectarse sin ir muy lejos ni gastar de más.

Y es que Lima logra reunir zonas arqueológicas de más de mil años en medio de una ciudad moderna, activa y pensada para recibir visitantes de todas las edades. Esa mezcla es lo que la mantiene en el radar de miles de colombianos.



Lima en familia: planes para hacer en Perú

Viajar desde Colombia resulta sencillo gracias a la conectividad aérea directa. La cercanía hace que muchas familias opten por la capital peruana como destino para vacaciones cortas o escapadas culturales. Lima no solo ofrece museos y una gastronomía reconocida a nivel mundial, sino también experiencias pensadas para compartir entre todos.

Entre los planes más populares están los recorridos por distritos como Miraflores y Barranco, donde el malecón frente al océano Pacífico se convierte en un escenario ideal para caminar, montar bicicleta y disfrutar del paisaje. A esto se suman parques, zonas comerciales y espacios culturales que hacen del recorrido algo dinámico y accesible.



Santuario Arqueológico de Pachacamac

Santuario Arqueológico de Perú Suministrada

Uno de los mayores atractivos para quienes buscan una conexión directa con la historia es el Santuario Arqueológico de Pachacamac. Ubicado al sur de Lima, este complejo fue durante más de 1.200 años un centro de peregrinación prehispánico dedicado al dios Pachacamac.

En sus más de 465 hectáreas se pueden recorrer estructuras como:



El Templo del Sol , ubicado en la zona más alta del santuario.

, ubicado en la zona más alta del santuario. Plazas ceremoniales y caminos ancestrales.

Un museo moderno con cerámicas, textiles y objetos originales.

Desde lo alto del santuario, además, se obtiene una vista privilegiada del océano Pacífico y del valle de Lurín, lo que convierte la visita en una experiencia cultural y paisajística.



Arqueología en medio de la ciudad

Pachacamac no es el único vestigio histórico de Lima. La ciudad también cuenta con espacios arqueológicos integrados al entorno urbano, como la Huaca Pucllana, ubicada en pleno Miraflores. Este antiguo centro ceremonial es un reflejo de cómo el pasado convive con la vida moderna.

Ceviche peruano Suministrada

Tours de gastronomía

Perú también es un país que se reconoce por su gastronomía, respaldada por múltiples reconocimientos internacionales, una experiencia que puede disfrutarse en familia. Para descubrir los sabores locales, existen tours gastronómicos que suelen iniciar en mercados tradicionales, donde se conocen los insumos que hacen tan valorada su cocina, y continúan en restaurantes donde los chefs enseñan a preparar platos como el ceviche o la causa limeña, entre otros.