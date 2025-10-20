Este es el 'Mejor Pueblo Turístico de 2025' en Colombia, según la ONU; queda a 4 horas de Bogotá

El municipio de Murillo, ubicado en el departamento del Tolima, ha sido honrado con una distinción global que lo posiciona entre la élite del turismo sostenible mundial. ONU Turismo (Organización de las Naciones Unidas para el Turismo) reconoció oficialmente a Murillo como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo (Best Tourism Villages) en 2025. Este prestigioso anuncio se realizó el 17 de octubre durante la quinta entrega de los galardones, llevada a cabo en el marco de la 3ª Reunión Anual de la Red en Huzhou, China.



Murillo, Tolima

La selección de Murillo no fue casual, sino el resultado de un riguroso proceso que comenzó en febrero con la convocatoria nacional abierta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En total, 28 municipios de 13 departamentos colombianos participaron en esta fase inicial. Tras una evaluación técnica exhaustiva, ocho municipios fueron seleccionados y postulados ante ONU Turismo en mayo.

Los criterios de evaluación establecidos por la organización internacional cubrieron nueve aspectos fundamentales: recursos naturales y culturales, promoción cultural, sostenibilidad (económica, social y ambiental), la cadena de valor turístico, gobernanza, infraestructura, y salud y seguridad. Además, el Ministerio validó el compromiso con el turismo rural sostenible, el vínculo con las comunidades y la propuesta diferenciadora del destino.

Al recibir el galardón en China, la alcaldesa de Murillo, María Camila Sánchez, destacó que este reconocimiento “es el reflejo del trabajo en equipo y la dedicación de nuestra comunidad”. Afirmó que, con esta distinción, Murillo se consolida como un destino que ofrece un turismo en armonía con la naturaleza y las tradiciones, siendo considerado “los mejores entre los mejores”.



Ecoturismo y tradición en Murillo, el pueblo del Nevado del Ruiz

Murillo es un destino donde la historia y la naturaleza convergen en senderos ancestrales, situado a los pies del majestuoso Nevado del Ruiz. El reconocimiento otorgado por ONU Turismo resalta la destacada labor del municipio en la preservación del medio ambiente y el impulso de un turismo responsable.

Foto tomada de Termales El Otoño.

Sus paisajes son una rica combinación que incluye extensos páramos, impresionantes cascadas y bosques de palma de cera. Esta riqueza natural se complementa con una vibrante oferta cultural local, donde la cultura se manifiesta en las manos de sus artesanos, en la cosecha del campo y en el calor de su gente. Eventos como el Concurso de la Arriería, las ferias gastronómicas y el Festival de la Cosecha de Papa, reflejan la tradición de la región.



Claves del éxito: sostenibilidad y compromiso comunitario

Murillo ha demostrado un profundo compromiso con un modelo de turismo regenerativo. El municipio ha implementado diversos proyectos de sostenibilidad, que incluyen esfuerzos de reforestación, la protección activa del Parque Nacional Natural Los Nevados y la reducción del uso de plásticos de un solo uso.



Este enfoque, donde la cultura, la naturaleza y la sostenibilidad se entrelazan, ha permitido que Murillo se una a los destinos más emblemáticos del mundo, demostrando que el turismo es una herramienta poderosa para el desarrollo de los territorios.