“Esto nos llena el corazoncito de tanta alegría”: Cali vibra con el Petronio Álvarez

Cali está viviendo una de sus semanas más amadas: el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Son 29 años de fiesta, cultura y sabor, y como lo resumió la secretaria de Cultura, Lady Igidio, “esto nos llena el corazoncito de tanta alegría”.

Ni la lluvia ha logrado apagar la rumba. Con marimbas, cununos, voces poderosas y cocinas encendidas, el Petronio sigue siendo un espacio donde la tradición afrocolombiana se celebra con orgullo y se comparte con quienes llegan desde todas partes del país y del mundo.



Festival Petronio Álvarez en Cali: música y tradición viva

Este año subieron al escenario más de 50 agrupaciones que representan a Valle, Cauca, Nariño y Chocó. Cada presentación recuerda por qué el Petronio es mucho más que un festival: es un encuentro que mantiene viva la memoria del Pacífico.

Uno de los momentos más sentidos fue el homenaje a la maestra Maura Caldas, símbolo de la cocina tradicional, que dejó un legado invaluable en los sabores del Pacífico. Y es que hablar del Petronio también es hablar de la comida: desde encocados de pescado y piangua, hasta bebidas que ya son patrimonio, como el biche, el arrechón, el tumbacatre y el pipilongo.

Gastronomía y bebidas del Pacífico: sabor que une

Cada trago y cada plato tienen historia. “El biche es medicina, es raíz, es comunidad”, explicó Lady Igidio al destacar que la llamada “ley del biche” protege este legado. Quienes caminan por la ciudadela cultural se encuentran con más de 60 puestos de cocineras que, con sus manos, cuentan la historia del Pacífico mejor que cualquier libro.

Y no es solo comer o tomar, es reconocer que detrás de cada receta hay familias, tradición y resistencia. Esa es la magia del Petronio: uno llega por la música, pero se queda por todo lo demás.



Cali, capital cultural del Pacífico

Este año la fiesta no se quedó solo en la Ciudadela de la Música. También hubo programación en la Plaza de Caicedo y el Boulevard del Oriente, acercando el Petronio a más caleños. La ocupación hotelera está al tope, con visitantes que llegaron incluso de países como Ghana y Angola, lo que demuestra que el festival ya tiene nombre propio en el mapa cultural del mundo.

Con la mirada puesta en la edición número 30, Cali se prepara para celebrar en grande. Por ahora, la ciudad sigue vibrando con el tambor, los sabores y esa alegría única que solo el Pacífico sabe regalar.

