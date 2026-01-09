En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Prográmese: al menos 8 municipios de Antioquia tendrán fiestas durante el Puente de Reyes

Prográmese: al menos 8 municipios de Antioquia tendrán fiestas durante el Puente de Reyes

Oriente, Norte, Urabá y Valle de Aburrá, son algunas de las subregiones que tendrán programación con celebraciones en sus municipios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad