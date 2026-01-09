Prográmese: al menos 8 municipios de Antioquia tendrán fiestas durante el Puente de Reyes

Al menos 8 municipios, varios de ellos cerca de Medellín, tendrán fiestas para este Puente de Reyes en el departamento, ofreciendo una gran variedad de espacios artísticos y culturales durante tres días

En el Oriente, cerca de Medellín, Alejandría, la celebración será con la versión 86 de las Fiestas de la Simpatía desde hoy hasta el próximo lunes, 12 de enero, mismas fechas en las que Yolombó, en el Nordeste del departamento, tendrá las fiestas del marquesado y la molienda.

Otra de las celebraciones destacada será, en Santa Fe de Antioquia, aproximadamente a una hora de Medelín, con las fiestas del Río Tonusco, de las cual adelanta algunos detalles la secretaria encargada de turismo, Leidy Echavarría.

"Serán fiestas para toda la familia con una gran programación, pensada para propios y visitantes. Tendremos talento local, artistas nacionales como los de Yolombó, juegos deportivos, desafíos recreativos y el tradicional concurso del sancocho", adelantó la funcionaria.



Puerto Nare, Sabanalarga, Carolina del Príncipe, y Necoclí también tendrán festejos. Otro municipio con programación hasta el lunes es Marinilla, con las Fiestas de la Vaca de la Torre.

"Tenemos actividades en diferentes escenarios, con más 14 de eventos deportivos. También muestras artísticas, culturales, bailes, teatro. Los comerciantes tienen eventos preparados", adelantó el alcalde de Marinilla, Julio César Serna

Finalmente, en el Valle de Aburrá, Girardota cerrará la fiesta en honor al Señor Caído.