Guía del Parche Mundialista: Aventuras Yu y Ro, los colombianos que recorren las sedes del Mundial

Yudy Gómez y Roger Acevedo no son solo una pareja de colombianos viviendo en el exterior; son actores y productores de profesión que han transformado su experiencia migratoria en una herramienta indispensable para el turista.

Con más de 12 años residiendo fuera de su país natal y asentados actualmente en Estados Unidos, lideran "Aventuras Yu y Ro", una plataforma que desde 2019 busca inspirar y organizar las travesías de quienes desean explorar este vasto territorio de manera fácil y organizada.

El nacimiento del "Parche Mundialista"

Su proyecto más reciente y ambicioso, denominado el "Parche Mundialista", surgió de una meta que no lograron concretar durante la Copa América y que hoy es una realidad.

La pareja se ha propuesto recorrer los puntos más importantes de las sedes del Mundial en Estados Unidos para mostrarle a sus seguidores que la experiencia va mucho más allá de los 90 minutos de juego.



"El mundial no es solamente ir a ver fútbol, el mundial es también cada ciudad; este país es tan hermoso que cada ciudad es como un país diferente", explican, subrayando que cada estado ofrece una atmósfera y una "vibe" totalmente distinta para el visitante.

La planificación

El "Plan A y Plan B" del viajero Para Yu y Ro, el éxito de un viaje por los Estados Unidos radica en la previsión, especialmente en un país que puede resultar costoso si no se tiene un norte claro.

Según Roger, "para viajar a Estados Unidos hay que planificar los viajes porque es un país que no es tan económico entonces cuando se planifica y se tiene un itinerario se tiene plan A plan B".

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Su contenido se enfoca en resolver dudas logísticas desde el "momento uno": cómo movilizarse desde el aeropuerto, costos de hoteles, tipos de comida típica y presupuestos necesarios.

Hacen especial énfasis en la logística de los estadios, advirtiendo que no todos se encuentran cerca de los centros urbanos. Mientras que en ciudades como Seattle es fácil llegar caminando a la sede deportiva, en otros puntos como el MetLife de Nueva Jersey la situación es más compleja y costosa.

Su consigna es clara: "No lleguen por llegar, lleguen bien preparados". Herramientas gratuitas para el turista La labor de estos creadores de contenido no se limita a los videos en redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube.

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Han desarrollado guías detalladas en formato PDF, disponibles de manera gratuita en su sitio web, que incluyen destinos icónicos como Nueva York, Chicago y las Cataratas del Niágara.

Además, al ser Houston su ciudad de residencia, han creado una sección especializada para esta sede que albergará siete partidos, incluyendo octavos de final, donde ofrecen consejos específicos sobre qué llevar al estadio y dónde comer.