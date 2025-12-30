La impresionante cifra que posiciona a Bogotá como destino deseado en Latinoamérica

Este 2025 fue el mejor año, según expertos, para Bogotá en materia de turismo. No solo por los diversos eventos que ofreció la ciudad, sino porque en sí sus calles empezaron a conectar con miles de turistas que eligieron este como su destino.

De acuerdo con cifras del Distro, este año Bogotá recibió más de 14 millones de turistas y se colocó como uno de los destinos más deseados en toda Latinoamérica; asimismo, en diciembre registró un crecimiento del 19.6 % en comparación con 2024 con una cifra cercana de 1.5 millones.

“Con más de 15.600 vuelos programados para diciembre, la conectividad aérea también experimentará un crecimiento significativo, especialmente en rutas internacionales desde Argentina, Brasil, Estados Unidos y otros países de la región”, indicaron.

Época decembrina en Bogotá. Foto: referencia, AFP

Bogotá, la ciudad más visitada en 2025

De acuerdo con estudio de Viajes Falabella, en 2025, Bogotá tuvo el mayor número de reservar en el país con un crecimiento del 116.5 %, seguido de Cartagena (92.1 %) y Medellín (86.9 %) con un gasto aproximado de 102 dólares por día de cada turista que tránsito en la ciudad.



“La movilidad internacional vive un momento sin precedentes. Recibimos más visitantes, más inversión y más reconocimiento global. El turismo está siendo un motor clave del Gobierno del Cambio para generar empleo y bienestar en los territorios”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

Vista de Bogotá Foto: AFP

¿Por qué Bogotá tuvo un crecimiento en turismo?

El turismo en Bogotá ha registrado un repunte significativo durante el último año, y aunque no existe una única causa que explique este fenómeno, expertos apuntan a una combinación de factores como el auge de eventos culturales, conciertos internacionales y una oferta turística cada vez más atractiva.

La ciudad ha sido sede de eventos como el Festival Estéreo Picnic y el Festival Cordillera, además de recibir a artistas internacionales como Dua Lipa, Green Day y Guns N’ Roses, lo que ha generado un flujo turístico notable en fechas específicas. Este tipo de actividades no solo moviliza público, sino que también dinamiza sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.