En esto Bogotá superó a Las Vegas y Washignton, según importante ranking

Un informe entregado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) de Bogotá demostró que, en 2025, la ciudad tuvo cifras récord en materia de turismo con más de 14 millones de visitantes a lo largo del año, de los cuales 2 fueron de turistas internacionales.

“El mes de diciembre se perfila como el de mayor afluencia turística, con una estimación de 1,3 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 19,6 % en comparación con 2024. De acuerdo con las proyecciones, el turismo internacional alcanzará un récord de 2 millones de viajeros, lo que supera los niveles prepandemia”, indicaron desde el IDT.

Pero, además, prueba del gran momento en materia de turismo que vive la ciudad se sumó el reciente ranking de World’s Best Cities 2026 en donde se destacó en el puesto 51 de las mejores de todo el mundo, sin embargo, es que superó ciudades como Las Vegas, Washington, Auckland, Orlando, Lima, Manchester, Atenas, Abu Dabi y su cercana Medellín, entre otras.

Bogotá busca ser referente en turismo sostenible Foto: Instituto Distrital de Turismo

¿Por qué Bogotá superó a ciudades como Las Vegas y Washington?

Este reconocido ranking evalúa a ciudades con más de un millón de habitantes a partir del denominado Place Power Scores, el cual se estudió con base a: habitabilidad, atractivo y prosperidad, dando así que la razón que la capital de Colombia superó a otras ciudades fue su “vida cultural y nocturna con disponibilidad de hasta 24 horas”.



“La fama de Bogotá de salir de noche se está internacionalizando, con locales nocturnos —desde la Zona T hasta el circuito de megaclubs de Chapinero— que le han valido el puesto número 8 en Vida Nocturna. La actividad ininterrumpida también le ha valido el puesto número 25 en Teatros y Conciertos, liderado por el vibrante Movistar Arena”, indicó el ranking.

Vista de Bogotá Foto: AFP

¿Qué turismo en Bogotá resalta en el mundo?

De acuerdo con el ranking del World’s Best Cities, la capital colombia cuenta con:

