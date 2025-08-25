Lo que deben cobrarle si va a la playa de Tierra Bomba en Cartagena; evite estafas

La paradisíaca Isla de Tierra Bomba, un destino emergente conocido por sus playas de arena blanca y riqueza histórica, se ha visto empañada recientemente por una grave denuncia de estafa. Dos turistas mexicanos vivieron una "verdadera pesadilla" tras ser obligados a pagar una suma exorbitante por servicios no pactados, poniendo en evidencia la necesidad de conocer los costos reales antes de embarcarse en estas excursiones.

El incidente, reportado el 17 de agosto de 2025, tuvo lugar cuando los visitantes fueron contactados por operadores turísticos en las playas de Bocagrande. Se les ofreció un viaje a una playa en Tierrabomba, con la condición de pagar solo por el consumo en el lugar y 80.000 pesos por el transporte en lancha de ida y regreso.

in embargo, la situación tomó un giro amenazante en el viaje de regreso a la ciudad, tras permanecer una hora y media en una playa conocida como ‘Paraíso de sol’.

En medio del mar, los conductores de la embarcación y otras tres personas que se unieron a ellos en un muelle secundario, apagaron los motores y exigieron el pago de 1.800.000 pesos por el supuesto uso de las instalaciones de la playa. La turista afectada, Gretel Miranda, relató que se negaron a pagar, ya que esto nunca fue parte del acuerdo inicial.



¿Cuánto se debería pagar por un viaje a Tierra Bomba?

Es crucial que los visitantes estén informados para evitar estas situaciones. Según fuentes consultadas, el costo de transporte en lancha a la playa de Tierra Bomba desde el hospital de Bocagrande, incluyendo ida y vuelta, no debería superar los 30.000 pesos. Un precio de 40.000 pesos ya se considera caro.

A pesar de los desafíos que enfrenta el turismo en la zona, la Isla de Tierra Bomba sigue siendo un destino con gran potencial y muchas atracciones que ofrecer. Ubicada al sur de Cartagena y al norte de la Isla de Barú, esta isla de aproximadamente veinte kilómetros cuadrados forma parte de la Bahía de Cartagena y es fácilmente accesible en lancha desde el Muelle de La Bodeguita o marinas privadas.

Sus tranquilas playas de arena blanca y aguas azules, junto con sus riquezas históricas y naturales, la hacen un lugar ideal para escapar del bullicio de Cartagena. La isla se compone de cuatro localidades, destacando dos por su atractivo turístico:



Punta Arena: Famosa por sus bellas playas y una impresionante vista de Cartagena.

Famosa por sus bellas playas y una impresionante vista de Cartagena. Bocachica: Sirve como canal de acceso a la Bahía de Cartagena y alberga importantes sitios históricos como la Batería del Ángel San Rafael y los Fuertes de San Fernando y San José, que protegían la ciudad de ataques piratas.

Los visitantes pueden explorar los fuertes de Bocachica directamente por vía marítima o mediante excursiones programadas desde Punta Arena, ya sea a pie, a caballo o en moto. Estos recorridos también permiten descubrir vestigios de construcciones ancestrales y realizar la "Ruta de los Hornos", una expedición que revela 38 hallazgos arqueológicos de hornos de cal utilizados en la época del Virreinato para las construcciones defensivas de Cartagena.

Además de su historia, Tierra Bomba es un lugar de gran riqueza natural. Cuenta con una vasta zona de naturaleza virgen, un rico ecosistema de manglar con espesa vegetación nativa que sirve de hábitat a múltiples especies animales. Las actividades naturales incluyen:

