Los 5 países donde más viajan los colombianos, según la IA: 3 no exigen visa

Viajar al exterior se ha convertido en una de las experiencias más deseadas por los colombianos. Según datos de Migración Colombia, entre enero y mayo del 2025, cerca de 2.173.600 colombianos salieron al exterior.
Entre los principales motivos por los que los colombianos salen a otro país se encuentran:
- Con motivo de vacaciones, turismo y descanso, para conocer nuevos lugares, experiencias y cultura.
- Para visitar a algún familiar o celebrar algo importante como un matrimonio o XV años en otro lugar.
- Muchos colombianos salen del país con el fin de hacer negocioso o por temas laborales.
- Gran parte viaja con motivos académicos, no solo de acceder a becas estudiando en otro país sino para poder entrenar y fortalecer un segundo idioma.
- Además, muchas personas deciden migrar definitivamente por tema económicos y en busca de mejores oportunidades.
¿Cuáles son los países donde más viajan los colombianos?
Aunque muchos piensan que los países más visitados por los colombianos podrían ser lugares como Brasil Argentina o Perú, según diferentes herramientas de inteligencia artificial de plataformas como ChatGPT o Geminni, los principales países que más visitan los colombianos en el 2025 son:
- Estados Unidos: con un 29,4 %
- España: con un 14,7 %
- Panamá: con un 10,7 %
- México: con un 7,7 %
- República Dominicana: con un 6,9 %
Países donde no exigen visa a los colombianos
Aunque los colombianos tienen una amplia oferta de destinos turísticos en el mundo, una de las principales preocupaciones al momento de viajar sigue siendo la visa.
Lo que pocos saben es que hoy en día existen más de 100 países que abren sus puertas a los colombianos sin necesidad de visa. Los países son:
Europa
- Albania
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bélgica
- Bosnia-Herzegovina
- Bulgaria
- Chipre
- Ciudad del Vaticano
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Malta
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- Rumanía
- San Marino
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Ucrania
América
- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bolivia
- Bonaire, San Eustaquio y Saba
- Brasil
- Chile
- Curazao
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Groenlandia
- Guatemala
- Guayana Francesa
- Guyana
- Honduras
- Jamaica
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- San Martín
- San Pedro y Miquelón
- San Vicente y las Granadinas
- Surinam
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
- Venezuela
Asia
- Corea del Sur
- Emiratos Árabes Unidos
- Federación Rusa
- Filipinas
- Hong Kong
- Indonesia
- Kazajistán
- Singapur
- Tailandia
África
- Marruecos
- Mayotte
- Isla Reunión
Oceanía
- Fiyi
- Islas Cook
- Islas Feroe
- Islas Turcas y Caicos
- Kiribati
- Micronesia
- Niue
- Nueva Caledonia
- Polinesia Francesa
- Wallis y Futuna