Los 5 países donde más viajan los colombianos, según la IA: 3 no exigen visa

Viajar al exterior se ha convertido en una de las experiencias más deseadas por los colombianos. Según datos de Migración Colombia, entre enero y mayo del 2025, cerca de 2.173.600 colombianos salieron al exterior.

Entre los principales motivos por los que los colombianos salen a otro país se encuentran:



Con motivo de vacaciones, turismo y descanso, para conocer nuevos lugares, experiencias y cultura. Para visitar a algún familiar o celebrar algo importante como un matrimonio o XV años en otro lugar. Muchos colombianos salen del país con el fin de hacer negocioso o por temas laborales. Gran parte viaja con motivos académicos, no solo de acceder a becas estudiando en otro país sino para poder entrenar y fortalecer un segundo idioma. Además, muchas personas deciden migrar definitivamente por tema económicos y en busca de mejores oportunidades.

¿Cuáles son los países donde más viajan los colombianos?

Aunque muchos piensan que los países más visitados por los colombianos podrían ser lugares como Brasil Argentina o Perú, según diferentes herramientas de inteligencia artificial de plataformas como ChatGPT o Geminni, los principales países que más visitan los colombianos en el 2025 son:



Estados Unidos: con un 29,4 %

con un 29,4 % España : con un 14,7 %

: con un 14,7 % Panamá : con un 10,7 %

: con un 10,7 % México : con un 7,7 %

: con un 7,7 % República Dominicana: con un 6,9 %

Países donde no exigen visa a los colombianos

Aunque los colombianos tienen una amplia oferta de destinos turísticos en el mundo, una de las principales preocupaciones al momento de viajar sigue siendo la visa.

Lo que pocos saben es que hoy en día existen más de 100 países que abren sus puertas a los colombianos sin necesidad de visa. Los países son:



Europa

Albania

Alemania

Andorra

Austria

Bélgica

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Ciudad del Vaticano

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Georgia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Kosovo

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macedonia del Norte

Malta

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

San Marino

Serbia

Suecia

Suiza

Turquía

Ucrania

América

Argentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Belice

Bolivia

Bonaire, San Eustaquio y Saba

Brasil

Chile

Curazao

Dominica

Ecuador

El Salvador

Groenlandia

Guatemala

Guayana Francesa

Guyana

Honduras

Jamaica

México

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Martín

San Pedro y Miquelón

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Asia

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

Federación Rusa

Filipinas

Hong Kong

Indonesia

Kazajistán

Singapur

Tailandia

África

Marruecos

Mayotte

Isla Reunión

Oceanía