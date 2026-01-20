Los 8 destinos que no se podrán visitar en 2026 y las alternativas para viajeros

Viajar en 2026 es una de las metas para millones de personas, pero al menos este año implicará ajustes para quienes planean visitar algunos museos, templos y atracciones emblemáticas que permanecerán cerradas por remodelaciones, daños estructurales o cierres definitivos.

En varios casos, las restricciones serán temporales, pero en otros no existe una fecha clara de reapertura. Por lo tanto, este es un listado de ocho destinos que no estarán disponibles en 2026, junto con opciones alternativas en sus mismas ciudades o regiones.



Catacumbas de París

Las Catacumbas de París, uno de los espacios subterráneos más visitados de la ciudad, permanecen cerradas por trabajos de reparación y mantenimiento.

Aunque se ha planteado una posible reapertura en 2026, no existe confirmación oficial, lo que mantiene en duda su disponibilidad para los visitantes.



Alternativa: Osario de Sedlec

Ubicado en Kutná Hora, en la República Checa, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad conserva una estructura decorada con restos humanos y se encuentra abierto al público.

Catacumbas de París Foto: Unsplash

Museo del Coleccionismo y el Diseño

Este museo, dedicado a objetos miniatura y ubicado originalmente en Las Vegas, dejó de existir como espacio físico tras la demolición del centro comercial que lo albergaba. La colección ha sido exhibida de forma itinerante, pero no cuenta con una sede permanente operativa en 2026.



Alternativa: Omega Mart

También en Las Vegas, esta instalación artística permanente combina arte contemporáneo y experiencias inmersivas dentro de un entorno inspirado en un supermercado.



Rivers of America en Walt Disney World

La zona Rivers of America en Magic Kingdom cerró en 2025 como parte de una reconfiguración del parque. El área, que incluía la Isla de Tom Sawyer y el barco fluvial, será reemplazada por una nueva zona temática.



Alternativa: Rivers of America en Disneyland

Esta atracción continúa funcionando en Disneyland (California) y en Tokyo Disneyland.



Centro Pompidou

El Centro Pompidou se encuentra cerrado por un proceso de renovación integral que abarca infraestructura, accesibilidad y seguridad. La reapertura está prevista para 2030, por lo que no recibirá visitantes en 2026.



Alternativa: KANAL

La sede del Pompidou en Bruselas abrirá sus puertas en noviembre de 2026, con exposiciones de arte moderno y contemporáneo en una antigua fábrica de automóviles.

Centre Pompidou en París Foto: Unsplash

Bluestockings

La librería Bluestockings, reconocida por su modelo cooperativo y enfoque feminista, cerró definitivamente en 2025. El espacio no volverá a operar como librería física.



Alternativa: Librerías independientes de Nueva York

Espacios como Yu & Me, Ripped Bodice y The Lit Bar siguen activos en distintos barrios de la ciudad.



Templo de Gounsa

El templo budista Gounsa, en Corea del Sur, fue destruido por incendios forestales en 2025. Aunque se adelantan labores de restauración, no hay una fecha establecida para su reapertura.



Alternativa: Templo Bongjeongsa

Situado en la ciudad de Andong, este complejo histórico permanece abierto y conserva edificaciones de madera y murales antiguos.

Templo Gounsa en Corea del Sur Foto: AFP

Museo del Tapiz de Bayeux

El museo que alberga el Tapiz de Bayeux cerró en 2025 por un proyecto de ampliación y actualización. Su reapertura está prevista para 2027, por lo que no estará disponible en 2026.



Alternativa: Museo Bonnat-Helleu

Ubicado en Bayona, en el País Vasco francés, este museo reabrió tras una extensa renovación.



Azotea del Museo Metropolitano de Arte

La azotea del Met, utilizada para exposiciones temporales, permanece cerrada por un proyecto de ampliación que se extenderá varios años.

MET en Nueva York Foto: Unsplash

Alternativa: Parque de Esculturas Sócrates

Este espacio al aire libre en Queens exhibe instalaciones artísticas temporales con vistas a Manhattan.