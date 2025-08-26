La mejor ciudad para vivir en América Latina está en Colombia: ONU le otorgó premio

La capital caldense, Manizales, ha sido distinguida con el prestigioso premio ONU Hábitat Latam como la mejor ciudad para vivir en América Latina, un reconocimiento que consolida su posición como referente de calidad de vida, sostenibilidad y desarrollo urbano.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas, en diálogo con Mañanas Blu, compartió los detalles y el profundo significado de este galardón para la ciudad. Este hito no solo celebra los logros alcanzados, sino que también abre nuevas oportunidades para el turismo en Manizales y la inversión en Manizales, proyectando la ciudad a nivel global.

El premio, otorgado por ONU Hábitat en colaboración con instituciones de talla mundial como el MIT (a través de su City Science Media Lab), la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Movilidad Urbana de Guadalajara, surgió de un exhaustivo proceso de evaluación.

Foto: Alcaldía de Manizales

Tras meses de análisis, el proceso se redujo a diez ciudades seleccionadas, y finalmente, a tres finalistas. En este grupo de élite, Manizales fue la única ciudad de Colombia en destacar, recibiendo el premio en Guadalajara como la "mejor ciudad, hábitat, ciudad para la vida, ciudad que siente de toda América Latina".

Para el alcalde Rojas, este reconocimiento es más que un motivo de orgullo: "Hecho pues que nos deja no solamente felices sino también que es una gran oportunidad para la venta de marca ciudad, para mostrar nuestra ciudad en el mundo entero, para decirle a todo el mundo que aquí hemos hecho tareas". Aunque reconoce los desafíos que aún enfrenta, el alcalde enfatiza el significativo avance de Manizales en múltiples áreas, superando a muchas ciudades a nivel mundial.



Manizales, líder en calidad de vida y sostenibilidad fiscal

La distinción de ONU Habitat resalta la excelente calidad de vida que ofrece Manizales, sustentada en indicadores robustos y una gestión eficiente. La ciudad ha logrado posicionarse en rankings internacionales y nacionales por sus excepcionales atributos.

Foto: Alcaldía de Manizales

"Por ejemplo, nosotros somos una de las cinco ciudades más amables del mundo. Somos una de las ciudades con mejor gestión del riesgo en todo el planeta. Somos la segunda ciudad de calidad de vida de Colombia. Somos una ciudad que tiene ya casi que una sostenibilidad fiscal y esto es muy importante", afirmó el alcalde.

Esta sostenibilidad fiscal es crucial, especialmente en un contexto donde las ciudades, según Rojas, asumen un papel protagónico en el dinamismo económico y la infraestructura del país, a menudo sin el acompañamiento adecuado del gobierno nacional.

"Hoy cuando las ciudades somos los que movemos la economía del país, somos las que movemos la los proyectos de infraestructura y sociales porque no tenemos ningún acompañamiento del gobierno nacional, entonces tenemos que ser ciudades sostenibles, que tengamos recursos para poderlo hacer y que entendamos cómo se mueve eh la comunidad", puntualizó.

