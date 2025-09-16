Más de 9 millones de viajeros se movilizarán en Amor y Amistad: MinTransporte

En el marco de la celebración del mes del Amor y la Amistad, la Superintendencia de Transporte anunció que se espera la movilización de más de 9,3 millones de pasajeros desde las 52 terminales terrestres habilitadas en el país. Solo en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Armenia se proyecta el desplazamiento de 3 millones de viajeros en 353.000 vehículos.

Para garantizar la seguridad en carretera, la entidad realizará 202 operativos de inspección junto a las autoridades de tránsito, los cuales incluyen controles en vías, peajes, terminales, transporte escolar y de carga. Durante estas jornadas, se verificará el estado técnico de los vehículos, la vigencia de documentos como el SOAT, la tarjeta de operación y la licencia de conducción, así como el cumplimiento de normas relacionadas con sobrecupo, alcoholimetría y relevo de conductores.

Guardia Civil en control de tráfico de la DGT Foto: AFP

La SuperTransporte también adelantará la campaña #SeptiembreEsLegal, enfocada en acompañar a los empresarios del sector y en proteger los derechos de los usuarios a través de socializaciones, intermediaciones y orientaciones en terminales, aeropuertos y otras infraestructuras de transporte.

Según el superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave, la estrategia busca no solo vigilar el cumplimiento de las normas, sino también fortalecer la confianza de los usuarios en el sector, en un mes que tradicionalmente registra un alto flujo de pasajeros.