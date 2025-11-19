Ni dinero ni tiempo, esto determina un destino a la hora de viajar para un colombiano

Publicidad
Pasan los meses y los viajes cada vez más se vuelven en una obligación entre los planes de los colombianos, en especial porque estos espacios permiten a las personas conectar consigo mismo y el entorno, permitiendo que se vivan experiencias inolvidables y, en 2026, esta tendencia se espera que continue a nivel local e internacional para los connacionales.
Sin embargo, aunque el dinero y el tiempo suelen ser los dos aspectos más importantes para los colombianos a la hora de elegir un destino en especial, según un estudio e informe de Booking.com, en 2026 las predicciones apuntan a que los viajeros tendrán en cuenta otros aspectos.
En 2026, los viajes estarán marcados por experiencias profundamente personalizadas y guiadas por emociones, tecnología y nuevas formas de conexión. Tendencias como los destinos inspirados en fantasía romántica, las casas futuristas con robots y los “viajes a prueba” para evaluar compatibilidades reflejan un deseo de vivir aventuras más inmersivas y significativas.
También crecerá el interés por recuerdos gastronómicos como souvenirs gourmet, vacaciones guiadas por señales astrológicas y escapadas dedicadas al bienestar, donde la inteligencia artificial ayudará a elegir destinos según necesidades de la piel, los ciclos del sueño o el equilibrio emocional.
Al mismo tiempo, los viajeros buscarán reconexión, calma y significado. Aumentarán las escapadas centradas en hobbies silenciosos —como pesca, avistamiento de aves o recolección en la naturaleza— y los viajes con nostalgia impulsados por IA que permiten recrear recuerdos y volver a lugares emblemáticos del pasado.
Todo esto se combinará con una nueva forma de viajar sin motivo específico: pequeños grandes viajes motivados por celebraciones personales, logros laborales, rupturas, compras o simplemente el deseo de disfrutar la vida sin esperar una fecha especial.