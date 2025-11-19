Ni dinero ni tiempo, esto determina un destino a la hora de viajar para un colombiano

Pasan los meses y los viajes cada vez más se vuelven en una obligación entre los planes de los colombianos, en especial porque estos espacios permiten a las personas conectar consigo mismo y el entorno, permitiendo que se vivan experiencias inolvidables y, en 2026, esta tendencia se espera que continue a nivel local e internacional para los connacionales.

Sin embargo, aunque el dinero y el tiempo suelen ser los dos aspectos más importantes para los colombianos a la hora de elegir un destino en especial, según un estudio e informe de Booking.com, en 2026 las predicciones apuntan a que los viajeros tendrán en cuenta otros aspectos.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Estos aspectos determinarán los viajes de colombianos en 2026

Viajes de cuento. Vacaciones inteligentes. Viajes a prueba. Souvenirs Gourmet. Rutas astrales. Escapadas con brillo. Hobbies silenciosos. Viajes con nostalgia. Pequeños grandes viajes.

¿Qué significa estos aspectos que determinarán los viajes de los colombianos?

En 2026, los viajes estarán marcados por experiencias profundamente personalizadas y guiadas por emociones, tecnología y nuevas formas de conexión. Tendencias como los destinos inspirados en fantasía romántica, las casas futuristas con robots y los “viajes a prueba” para evaluar compatibilidades reflejan un deseo de vivir aventuras más inmersivas y significativas.

También crecerá el interés por recuerdos gastronómicos como souvenirs gourmet, vacaciones guiadas por señales astrológicas y escapadas dedicadas al bienestar, donde la inteligencia artificial ayudará a elegir destinos según necesidades de la piel, los ciclos del sueño o el equilibrio emocional.



Al mismo tiempo, los viajeros buscarán reconexión, calma y significado. Aumentarán las escapadas centradas en hobbies silenciosos —como pesca, avistamiento de aves o recolección en la naturaleza— y los viajes con nostalgia impulsados por IA que permiten recrear recuerdos y volver a lugares emblemáticos del pasado.

Todo esto se combinará con una nueva forma de viajar sin motivo específico: pequeños grandes viajes motivados por celebraciones personales, logros laborales, rupturas, compras o simplemente el deseo de disfrutar la vida sin esperar una fecha especial.