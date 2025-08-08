No solo es Feria de Flores: otros municipios de Antioquia tendrán fiestas desde este fin de semana

La programación y oferta cultural para este fin de semana en el departamento no será solo el cierre de la Feria de las Flores, otros municipios también tendrán actividades y celebraciones para toda la familia y todos los gustos



Cisneros y La Ceja inician sus fiestas

Desde hoy y hasta el próximo 18 de agosto, La Ceja vivirá la versión 47 de sus Fiestas del Toldo y la Bicicleta que, para este año regresan al Parque principal como escenario central luego de seis ediciones.

Para esta oportunidad, en el municipio esperan unos 10.000 visitantes por día, motivo por el que reforzarán su seguridad para propios y turistas en los eventos, de los cuales amplía detalles la alcaldesa María Ilbed Santa: "", señaló la mandataria.



Artistas que estarán en las fiestas de La Ceja

Estas fiestas, además, tendrán en su programación a artistas como Luis Alberto Posada, Hebert Vargas, Fernando González y El Andariego.

Mientras tanto, Cisneros también tendrá el inicio de sus Fiestas del Riel, que se extenderán igualmente hasta el 18 de agosto y de las cuales amplió detalles Sebastián Restrepo Álvarez, coordinador de turismo en el municipio: "", detalló



Cultura en Medellín más allá de la Feria

Finalmente, para quienes buscan planes en Medellín, más allá del cierre de la Feria de las Flores con su emblemático Desfile de Silleteros, El Planetario tendrá un conversatorio gratuito hoy desde las 7 de la noche y en el Domo se realizará un show en vivo con entrada gratuita llamado 'El Cielo Esta Noche'.