Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Turismo  / Pinbus le arregla el 'chicharrón' a viajeros tras afectaciones en vuelos de Avianca

Pinbus le arregla el 'chicharrón' a viajeros tras afectaciones en vuelos de Avianca

Avianca tiene más del 70% de su flota A320 en tierra y miles de viajeros buscan alternativas; Pinbus lanzó una oferta para aliviar el impacto.

