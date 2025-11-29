Pinbus le arregla el 'chicharrón' a viajeros tras afectaciones en vuelos de Avianca

La temporada previa a los viajes de fin de año arrancó con preocupación para muchos, pues la flota A320 de Avianca recibe una revisión obligatoria que ha afectado a miles de pasajeros con retrasos, cambios de itinerario y vuelos cancelados. Mientras las personas intentan acomodarse en medio del caos, el transporte terrestre no pierde la oportunidad de tomar protagonismo y convertirse en el salvavidas de quienes buscan alternativas.

Pinbus, la plataforma líder en venta digital de pasajes, vio la oportunidad y la aprovechó para evitar que las terminales colapsen antes de que comience la temporada alta.

La decisión llega justo cuando Avianca reveló que más del 70% de su operación estará en tierra durante los próximos días por la actualización de software ordenada por Airbus. Aunque la aerolínea ya reportó que el 51% de los aviones completó el proceso y que la revisión avanza a buen ritmo, también pidió a la ciudadanía no presentarse en los aeropuertos hasta nuevo aviso.

Con reacomodaciones limitadas, venta de tiquetes cerrada hasta el 8 de diciembre y una demanda creciente de viajeros buscando opciones, Pinbus decidió mover sus fichas.



Pinbus lanza oferta para quienes se quedaron sin vuelo

La plataforma anunció que extendía su campaña VIAJEENBUS, convirtiéndola en la respuesta para los viajeros varados. La oferta incluye un 20% de cashback en compras realizadas por la web o la app usando el cupón VIAJEENBUS, válido en más de 60 empresas de transporte.

La estrategia busca desplazar parte de la demanda aérea hacia las carreteras, asegurar sillas con anticipación y evitar congestiones en las terminales. Aun así, se recomienda llegar con tiempo: entre 30 y 40 minutos antes de la salida.

“La situación es crítica, pero Colombia no se puede detener. Mientras parte de la operación aérea está en tierra, la flota intermunicipal está lista para mantener al país en movimiento”, señaló Sebastián Jaramillo, CEO de Pinbus. Añadió que la planificación digital será clave para evitar filas extensas y asegurar horarios.

Además, la plataforma destacó que cerca del 60% del sector intermunicipal ya vende de manera digital, lo que permite una respuesta inmediata en contingencias como la que enfrenta Avianca.

Entre las rutas con mayor oferta se encuentran:



Bogotá–Medellín

Bogotá–Neiva

Bogotá–Pereira

Medellín–Bucaramanga

Crisis en Avianca dio alza en la demanda: viajeros preocupados

El golpe para los usuarios es alto. Avianca confirmó que quienes tenían vuelos programados para el 29 de noviembre pueden acceder a reacomodación con la aerolínea o compañías aliadas. Quienes no logren ajustar sus planes podrán reprogramar sin penalidades hasta 180 días o solicitar reembolso.

La aerolínea insistió en revisar correos, consultar el estado del vuelo y evitar desplazamientos innecesarios a los aeropuertos.

Mientras tanto, el transporte terrestre se prepara para absorber una demanda récord. En diciembre de 2024 se movilizaron 12,9 millones de pasajeros por carretera; este año, con la crisis aérea, la cifra podría superar los 13 millones.

Para los viajeros afectados —y quienes ya pensaban viajar por tierra— la recomendación es clara: comprar por canales oficiales, desconfiar de revendedores y llegar con al menos 30 a 40 minutos de anticipación a la terminal.