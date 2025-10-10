En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Prográmese: al menos 10 municipios de Antioquia tendrán fiestas durante este puente festivo

Prográmese: al menos 10 municipios de Antioquia tendrán fiestas durante este puente festivo

El Suroeste lidera la programación con fiestas en varias de sus localidades, pero también habrá celebraciones en subregiones como el Valle de Aburrá y Oriente.

barbosa-antioquia-es-magica.jpg
Barbosa panorámica.
Foto: Antioquia Es Mágica.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Las fiestas en al menos 10 municipios, varios de ellos en el Suroeste, el dan forma a la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento de Antioquia.

La principal celebración en el Suroeste correrá por cuenta del festejo del centenario de fundación de Hispania, que tendrá, entre otros eventos, conciertos y ferias de turismo y emprendimiento.

Neidy Isaza, gestora de turismo del municipio, detalló cómo está dispuesta la logística para la celebración: "En la parte hotelera tenemos capacidad para hospedar aproximadamente 500 personas, un poco más. Tenemos muy buenos restaurantes, capacidad aproximadamente para 700 personas, pero también vamos a tener mucha oferta gastronómica en los tolditos del parque", aseguró.

En el Suroeste, Valparaíso también tendrá celebraciones, pero más cerca de Medellín será Barbosa el epicentro de las celebraciones, con sus Fiestas del Tren. Allí habrá bailes, muestras culturales y otros eventos, de los cuales amplió detalles el alcalde Juan David Rojas

"Vamos a tener presentaciones artísticas, muestras culturales, eventos deportivos para unir la familia. Queremos hacer un gran compartir para que propios extraños disfruten", indicó el mandatario local.

Durante este puente festivo también tendrán celebraciones los municipios de Salgar, con el cierre de sus tradicionales fiestas del cacique barroso; Necoclí, con una nueva edición del Festival del Bullerengue, además de Caldas, Abejorral, Nariño y Remedios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Antioquia

Valle de Aburrá

Publicidad

Publicidad

Publicidad