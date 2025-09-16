¡Ulala señor francés! Pueblo a hora y media de Bogotá cuenta con su propia torre Eiffel

Colombia sigue teniendo lugares escondidos que resultan atractivos para miles de visitantes, ya sea por su gastronomía, su clima o sus paisajes. Sin embargo, hay pueblos que ofrecen detalles únicos que despiertan la curiosidad de los turistas.

Tal es el caso de Pasca, un municipio de Cundinamarca ubicado a tan solo hora y media de Bogotá, que poco a poco se ha ganado un lugar en la lista de destinos ideales para una escapada de fin de semana. Su riqueza cultural y natural lo convierten en un destino distinto, pero lo que más atrae es su inesperada cercanía con símbolos de Francia, pues cuenta con réplicas de insignias como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y hasta el icónico Molino Rojo de París.

Estos atractivos se encuentran en el Molino Gourmet, un centro comercial del municipio que se ha convertido en un punto imperdible para las fotografías de los visitantes. Además, el lugar ofrece una experiencia gastronómica variada gracias a la presencia de ocho restaurantes con platos para todos los gustos.

Museo Arqueológico de Pasca: historia viva en Cundinamarca

El encanto de Pasca no se limita a las réplicas francesas. El municipio también alberga uno de los museos más importantes de la región: el Museo Arqueológico de Pasca. Su origen se remonta a la iniciativa de un sacerdote que, con el paso de los años, fue recolectando piezas precolombinas y coloniales, inicialmente conservadas en la capilla del pueblo.

La colección creció tanto que se diseñó un espacio exclusivo para su preservación. Hoy, el museo es visitado por turistas nacionales, extranjeros e incluso por los habitantes de la zona, quienes encuentran allí un lugar para reconocer su propia historia. El recorrido permite observar piezas que reflejan la vida de los pueblos indígenas que habitaron la región, especialmente los chibchas, quienes dieron nombre a Pasca.

Publicidad

Cerro de La Peña: para los más arriesgados

Otro de los planes obligados en Pasca es subir al Cerro de La Peña, desde donde se obtiene una vista panorámica del municipio y de poblaciones cercanas. Es un espacio ideal para practicar senderismo, respirar aire puro y capturar imágenes inolvidables del paisaje.

A esto se suma la tradición religiosa y cultural del municipio, que cada año celebra festividades en honor a San Antonio de Padua y la Virgen del Carmen. Estas incluyen procesiones, ferias artesanales y eventos culturales que convocan tanto a locales como a turistas.

Publicidad

La economía de Pasca también se apoya en la elaboración de artesanías en madera y tejidos, lo que brinda a los visitantes la oportunidad de llevarse a casa un recuerdo único hecho por manos campesinas.

Con su mezcla de historia, gastronomía, naturaleza y guiños a París, Pasca se consolida como un destino cercano a Bogotá que ofrece mucho más de lo que cualquiera imaginaría en un solo viaje.