El municipio de Ventaquemada, en Boyacá, alista su tradicional Festival de la Arepa, un evento gastronómico y cultural que este año llega a su duodécima edición y que espera reunir a miles de visitantes durante el puente festivo del 12 y 13 de octubre.

El encuentro se ha consolidado como uno de los más importantes de la región, no solo por rendir homenaje a este alimento emblemático de la mesa colombiana, sino también por resaltar la diversidad de preparaciones que existen en el país, con más de 70 variedades de arepa registradas.

Los asistentes podrán participar en actividades como concursos gastronómicos, desde la competencia por la torre más alta de arepas hasta la creación de la arepa multiforme más original, además de demostraciones con el “Máster Cheff de la Arepa” y el “Mini Cheff”. La programación incluye también presentaciones de danza, comparsas, carrozas, cabalgatas, muestras de humor y conciertos con agrupaciones locales y artistas nacionales.

Ventaquemada se prepara para celebrar el Festival de la Arepa este 12 y 13 de octubre

El alcalde de Ventaquemada, Óscar Camilo Montañez Bohórquez, extendió la invitación a disfrutar de esta cita cultural en el marco del Día de la Raza: “Aquí los visitantes encontrarán tradición, música, gastronomía y planes para toda la familia en una tierra que hace parte fundamental de la historia de la independencia nacional”, aseguró.



Además del festival, quienes lleguen al municipio podrán aprovechar la cercanía a atractivos turísticos como el Puente de Boyacá, el Páramo de Rabanal, la Piedra de la Guala, el Biomuseo de la Papa Nativa y la Casa Histórica de Ventaquemada, declarada Monumento Nacional.

Con esta nueva edición, el Festival de la Arepa reafirma su propósito de resaltar el patrimonio cultural boyacense y de ofrecer a los visitantes un espacio para la integración y el disfrute durante el puente festivo.