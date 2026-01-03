Diosdado Cabello aparece tras captura de Nicolás Maduro: "Lo lograron parcialmente"

En medio del caos y el vacío de poder generado por la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello reapareció públicamente para fijar la postura de la cúpula militar y política del país. Con un tono desafiante, el primer vicepresidente del PSUV se refirió a la operación lanzada por el gobierno de Donald Trump, asegurando que, aunque el golpe contra el mandatario fue asestado, la estructura del Estado venezolano no ha sido desarticulada. "Lo lograron parcialmente", sentenció Cabello en una breve alocución.

La declaración de Cabello se produce en el momento más crítico para el chavismo, luego de que el propio Donald Trump confirmara en sus redes sociales que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados de Venezuela por aire en una operación conjunta con agencias federales estadounidenses.

Diosdado Cabello tras captura de Nicolás Maduro Foto: captura de video

Delcy Rodríguez denuncia muertes y exige respuestas

A la par de la reaparición de Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ofreció un balance desgarrador sobre las consecuencias de los bombardeos en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. En un contacto telefónico con la televisión estatal, Rodríguez confirmó que los ataques con misiles dejaron un saldo indeterminado de militares y civiles muertos, a quienes calificó como "mártires de la patria".

“Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios y de inocentes civiles”, expresó la funcionaria, visiblemente afectada. Rodríguez enfatizó que, hasta el momento, se desconoce el paradero exacto de Maduro y la primera dama, por lo que exigió a la Casa Blanca una "prueba de vida" inmediata.



Toda la atención internacional se centra ahora en Florida. Donald Trump ha citado a una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana en Mar-a-Lago, donde se espera que presente las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense y detalle el futuro de la intervención militar que ha cambiado para siempre el tablero político de América Latina.