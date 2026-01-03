En vivo
Marco Rubio afirma que Maduro será juzgado en Estados Unidos

Marco Rubio afirma que Maduro será juzgado en Estados Unidos

Tras confirmarse la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro junto con su esposa Cilia Flórez, el secretario aseguró que el mandatario fue sacado de Venezuela en avión.

