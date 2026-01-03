Marco Rubio afirma que Maduro será juzgado en Estados Unidos

En medio de una intensa oleada de bombardeos ocurrido esta madrugada en varias ciudades de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La noticia fue confirmada tras conocerse una serie de videos que mostraban fuertes explosiones y cortinas de humo en las inmediaciones de Caracas, con el sobrevuelo de múltiples aeronaves de combate.

Ataque de Estados Unidos en Venezuela AFP

Ante esto, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López reaccionó a través de su cuenta de Instagram, denunciando una "agresión militar" por parte de Estados Unidos.

Por su parte, Trump, a través de su cuenta de Truth Social, calificó la intervención como un "éxito rotundo" y aseguró que Maduro fue sacado de Venezuela en avión, junto con su esposa.



Maduro será juzgado en Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.



Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

"Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos", anunció en X el senador Lee.

Además, el secretario anunció que los ataques producidos en las inmediaciones de Caracas se produjeron "para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", según lo indicado por Lee.

